Ville Koho lopettaa peliuransa tähän kevääseen ja palaa heti SaiPan kapteeniksi — Elmeri Kaksonen on loukkaantunut

SaiPa-ikoni Ville Koho lopettaa pelaajauransa tähän kauteen. Hän myös palaa välittömästi SaiPan kapteeniksi, sillä täksi kaudeksi kapteeniksi valittu Elmeri Kaksonen on toistaiseksi loukkaantunut.

Koho pelasi ensimmäisen kerran SaiPan edustusjoukkueessa kaudella 2001-2002 ja on pelannut SaiPassa jääkiekkoliigaa yhtäjaksoisesti siitä asti.

— Tämä on viimeinen kausi, minkä tulen pelaamaan. Pitkä on tietysti ollut matka, mutta paljon hienoja muistoja ja tapahtumia on ollut matkan varrella. Ehkä niiden muisteloiden aika on sitten kauden jälkeen, Koho kertoo SaiPan haastatteluvideolla Youtubessa.

Koho toimi ennen tätä kautta SaiPan kapteenina yhtäjaksoisesti 12 kauden ajan. Kohon uraa kunnioitetaan SaiPan runkosarjan viimeisessä kotiottelussa Lahden Pelicansia vastaan 14. maaliskuuta.

— Se tulee olemaan varmasti tunteikas peli, kuten varmasti koko päivä ja koko tapahtuma. Se iskee sitten, kun se iskee.

— Toivoisin, että saamme hallin täyteen ja kaikki tulevat kannustamaan ja juhlistamaan omaa pitkää uraani SaiPassa siihen peliin. Katsotaan sitten, minkälaisia tunteita se sitten herättää, mutta varmasti herättää, kaikissa paikallaolijoissa, Koho sanoo SaiPan haastatteluvideolla.

SaiPan ensimmäinen varakapteeni John Persson siirtyi viime viikolla Ruotsin Brynäsiin.

— Ikinä ei tiedä, mitä tapahtuu. Käytiin tuossa valmennuksen kanssa keskustelut, Eme on tosiaan poissa jonkun aikaa ja kapteenistomme kävi vähän pieneksi. Heitettiin tällainen mahdollisuus ilmoille ja ilman muuta siihen tartuin, Koho kertoo SaiPan videolla.

SaiPan kausi on ollut vaikea marraskuun puolivälistä alkaen. Joukkue on tällä hetkellä jääkiekkoliigan sarjataulukossa sijalla 12 ja kuuden pisteen päässä viimeisellä pudotuspelipaikalla olevasta Porin Ässistä.

Yhtä lailla vaikeaa on ollut sekä Kaksosella että Koholla. Poissaoloista aiemminkin kaudella kärsinyt Kaksonen on tehnyt 26 ottelussa 3+4=7 pistettä, Koho 28 ottelussa 1+2=3.

— Koko tämän kauden tarkoitus on itsellänikin, että tästä kropasta saa revittyä irti kaiken, mikä revittävissä on. Ehkä tämä antaa vielä sellaisen viimeisen lisäbuustin, että nyt ihan oikeasti kaikki laitetaan peliin. Katsotaan sitten 60 pelin jälkeen missä ollaan, mutta uskotaan siihen, että ollaan playoffseissa, Koho sanoo SaiPan videolla.

SaiPa matkustaa perjantaina Jyväskylään, jossa joukkue kohtaa peräti kahdeksan ottelun pisteettömässä putkessa olevan JYPin.