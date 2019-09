Aku Partanen kävelee mieluummin valaistussa höyrysaunassa kuin Qatarin paahtavassa syysauringossa — "Se olisi ihan henkiinjäämistaistelu"

Veli-Matti ”Aku” Partanen harkitsi tänä vuonna pitkään erikoista ratkaisua.

Lappeenrantalaiskävelijä suunnitteli vuorokausirytminsä kääntämistä päälaelleen, sillä Dohan MM-kisojen 50 kilometrin kävelyt kilpaillaan keskellä yötä. Lopulta hän päätti luopua ajatuksesta.

— Siinä olisi voinut olla enemmän hävittävää kuin voitettavaa, jos olisin harjoitellut yöt ja nukkunut päivät. Esimerkiksi luonnonvalon saanti olisi voinut jäädä aika vähäiseksi, ja se olisi voinut alkaa vaikuttaa elimistön toimintoihin. Ne olisivat voineet mennä sen takia pahasti sekaisin, Partanen miettii.

Hänen mielestään tärkeintä on, että meneillään olevalla kisaviikolla saa nukuttua hyvin ja pitkiä yöunia. Tällöin yhden kilpailuyön valvominen jää pienempään rooliin.

Uskon, että pysyn yöllä hereillä, mutta mikä on vireen ja jaksamisen taso? Kisa kuitenkin kestää pitkälle aamuyöhön, se ei ole ihan hetkessä ohi. — Aku Partanen

Partanen on jutellut yökisan haasteista myös kilpakumppaniensa kanssa. Hän ei ole ainut, joita kilpailun erikoinen ajankohta ja kuumat ja kosteat olosuhteet ovat mietityttäneet.

— Uskon, että pysyn yöllä hereillä, mutta mikä on vireen ja jaksamisen taso? Kisa kuitenkin kestää pitkälle aamuyöhön, se ei ole ihan hetkessä ohi. Toisaalta mieluummin kilpaillaan yöllä vähän viileämmässä kuin päivällä, jolloin se olisi ihan henkiinjäämistaistelu 40 asteen auringossa.

Turkin Belekissä vedetyllä viimeistelyleirillä Partanen valmistautui kisaurakkaan tekemällä päätreenin aina päivän kuumimpaan aikaan.

Antalyan kupeessa päivän ylin lämpötila vastasi Qatarin syys–lokakuun vaihteen yölämpötilaa, noin 30 astetta. Myös sisäistä kelloaan Partanen on pyrkinyt siirtämään varovasti eteenpäin.

— Olen käynyt vähän myöhemmin nukkumaan ja nukkunut aamulla pidempään.

Kosteus piinaa kuumuuttakin enemmän

Kuumuuttakin haastavampana olosuhdeongelmana Partanen pitää ilmankosteutta, joka nousee öisin päivää korkeampiin lukemiin.

— Kuivassa ilmassa urheilija hikoillessaan haihduttaa aika hyvin, mikä viilentää kroppaa, mutta kuumassa ja kosteassa se on kuin höyrysauna. Kehon oma viilennys ei tapahdu yhtä hyvin.

Sen takia elimistöä täytyy viilentää ulkoisesti entistä enemmän.

— Täytyy laittaa ihan konkreettisesti jäitä hattuun, jääpaloja lippikseen. Ja aina kun on mahdollista, kannattaa ottaa ihan jäävettä niskaan, jotta termostaatti ei pääse ylikuumenemaan.

Partasella on jo kokemusta monesta kuumassa kelissä käydystä arvokisakävelystä. Viime vuonna Berliini oli EM-kisojen aikaan kuin pätsi, kaksi vuotta aiemmin Rion olympialaisissa oli kuumaa ja kosteaa, siitä vuosi taaksepäin Pekingin MM-kisoissa oli kuumaa ja myös ilmansaasteet puhuttivat.

Suomen ykköskävelijäksi noussut Partanen on startannut arvokisoissa 50 kilometrille kuusi kertaa, mutta kolmessa edellisessä kilpailussa hän ei ole päässyt maaliin asti. Kahdesti Partanen on joutunut keskeyttämään, kaksi vuotta sitten Lontoossa hänet hylättiin kesken kilpailun.

— Keskeytykset ovat johtuneet enemmän muista tekijöistä kuin kuumuudesta. Kroppani kestää kyllä kuumuutta, kunhan vain saan alle riittävän pitkän sopeutumisjakson. Turkissa tuli pari viikkoa, minkä pitäisi kyllä riittää.

Dohassa kävelijät taivaltavat kahden kilometrin lenkkiä. Säkkipimeässä tai kuun valossa ei tarvitse edetä.

— Olen ymmärtänyt, että siellä on erittäin hyvä valaistus, koska sen vaatii jo tuomaritoiminta. Radalle ei saa jäädä mitään katvealueita, joissa mennään varjoissa.

50 kilometrin kävely alkaa MM-kisojen toisena päivänä lauantaina kello 23.30. Miesten kisan toinen suomalainen on Jarkko Kinnunen. Yhtä aikaa starttaavassa naisten kilpailussa Lappeenrannan Urheilu-Miehistä on mukana Tiia Kuikka.

AOP/Mauri Ratilainen Aku Partasen tavoitteena on kävellä Dohassa nousujohteinen kilpailu ilman suurempia vaikeuksia. Pistesija siintää mielessä.

Arvokisoissa Partanen on ollut kahdesti 18:s. Dohassa hänen tilastoaikansa on kymmenenneksi paras ja tavoitteena on kävellä nousujohteinen kilpailu ilman suurempia vaikeuksia.

— Yritän ainakin parantaa tilastoaikaa muutamalla sijalla. Jos pistesijalle pääsen, niin siihen voin olla jo tyytyväinen.

Partanen nielaisee pillerin

Partanen on ilmoittautunut yhdeksi koekaniiniksi urheilijoiden lämmönsietoa MM-kisoissa tutkivaan lääketieteelliseen projektiin.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n tutkimuksessa kestävyyslajien kilpailijoille tarjotaan ennen kisaa nielaistavaksi pientä pilleriä, joka sisältää huippuluokan sensoriteknologiaa.

Pillerin sensorit lukevat vatsasta urheilijan ruumiin sisäistä lämpöä suorituksen aikana. Kilpailun jälkeen urheilijat saavat kerätyn datan omaan käyttöönsä.

— Näillä näkymin aion sen ottaa. Olen jutellut siitä myös Kihun urheilufysiologian asiantuntija Esa Hynysen kanssa, ja hän oli sitä mieltä, että se kannattaa kyllä ottaa. Se on niin pieni pilleri, ettei siitä ole mitään vaikutuksia vatsalle, Partanen kertoo.

Partanen arvelee, että kerätystä datasta voi olla hyötyä ensi vuotta ajatellen, koska Tokion olympialaisissa saattaa olla luvassa vielä Dohaakin hurjemmat olosuhteet.

— Sitä silmällä pitäen vähän näkee, millainen vaikutus ulkoisella jäähdyttämisellä on ja missä vaiheessa elimistön lämpötila alkaa nousta.

— On tavallista, että urheilijoilla helteessä ruumiinlämpötila voi kovan suorituksen aikana nousta jopa 40 asteeseen, ja sitä pystyy vielä sietämään, kun tavalliselta ihmiseltä voisi siinä kohtaa lähteä taju kankaalle.

Ranskalaisen yhtiön kehittämä pilleri ei sisällä mitään lääkeainetta, ja pilleri kulkee ruuansulatuskanavan läpi normaalia reittiä. IAAF:n urheilijoiden lämmönsietoa mittaavasta tutkimuksesta kertoi Suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat.