”Pelaajista pitää välittää ja se pitää myös osoittaa” — Jyrki Saarelan ääni kuuluu varmasti kentän jokaiseen nurkkaan, hänen harjoituksiinsa ei tulla suorittamaan

Valmentajan työ on yksinäistä puurtamista ja vie paljon aikaa. Saarela on maksanut omissa ihmissuhteissaan siitä, että on pitänyt asioita itsestäänselvinä.