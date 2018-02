Lappeenrantalaisesta Henri Tukiasta tulee tänään jääkiekkoliigan kaikkien aikojen kokenein linjatuomari — Duunariluonnetta päätuomarin oranssit hihamerkit eivät koskaan ole kiinnostaneet Henri Tukia viheltää 552. liigaottelunsa, kun SaiPa kohtaa HPK:n Kisapuistossa. 22 täyden kauden uralta mieleen ovat jääneet NHL-tähdet työsulkukaudella ja yksi viheltämättä jäänyt paitsio. Kai Skyttä Linjatuomarien nestori Henri Tukia on viheltänut liigassa jo neljännesvuosisadan. Itsensä kehittäminen on hänen mukaansa tuomaritoiminnassa kaikkein palkitsevinta.

Lappeenrantalainen Henri Tukia, 45, viheltää jääkiekkoliigassa 22. kokonaista kauttaan linjamiehenä. Päätuomareilla tuomaripalkkiot olisivat huomattavasti paremmat, mutta raha ei ole koskaan motivoinut Tukiaa tavoittelemaan päätuomarin oransseja hihamerkkejä.

— Varmaan se on luonnekysymys. Pitää olla kova kipinä, että haluaa siihen hommaan, ja sitä ei ole ollut. Olen aina kokenut olevani enemmän duunari. En halua olla se päällikkö, jolla on ihan lopullinen vastuu, Tukia pohtii.

Lauantaina pelattavassa SaiPa—HPK-ottelussa Tukia saavuttaa huomattavan merkkipaalun. Hän viheltää 552. liigaottelunsa ja ohittaa pelien määrässä linjamiesten kärkipaikalla pitkään olleen raumalaisen Janne Rautavuoren.

Moni ihmettelee, miksi joku haluaa katsojien, valmentajien ja pelaajien yhteiseksi sylkykupiksi. Tukian mielestä itsensä kehittäminen tietynlaisessa painetilanteessa on tuomaritoiminnassa palkitsevaa.

— Tässä hommassa ei ole koskaan valmis, vaikka oman rutiinin ja suoritusvarmuuden kautta saakin hyvänolontunnetta. Jokaiseen peliin pitää lähteä aina niin kuin se olisi ensimmäinen peli. Ikinä ei tiedä, mitä tapahtuu.

Vilttiketjusta raitapaitaan

Kai Skyttä Lauantaina Henri Tukia viheltää 552. liigaottelunsa. Uralta on jäänyt mieleen muun muassa Teemu Selänteen ja Jari Kurrin meininki NHL:n työsulkukaudella.

Tukia pelasi aikoinaan SaiPan kaikki junioriportaat läpi. A-junioreissa taidot ja voimat loppuivat, ja Tukia putosi vilttiketjuun. Hän halusi kuitenkin jatkaa jääkiekon parissa ja meni tuomarikurssille.

— Kerhokouluttajalle ilmoitin, että tavoite on päästä SM-liigatuomariksi. Se oli ihan itsestäänselvyys. Halusin päästä sinne parhaiden pelaajien sekaan.

Vuonna 1990 Tukia vihelsi ensimmäisen pelinsä, ensimmäinen liigakausi oli 1993—94. Tukia oli tuolloin 21-vuotias. Samaan aikaan linjatuomarina oli toinenkin Lappeenrannan mies, Marko Virolainen.

— Siitä se sitten lähti, mutta kaikkia pelejä en ole viheltänyt linjatuomarina. Päätuomarina olen viheltänyt Suomi-sarjaa ja nuorten liigaa.

Linjatuomarikaan ei ole pelkkä kuminpudottaja, vaan pelitilanteisiin täytyy reagoida nopeasti.

— Ylipäätään vauhti on aika kovaa nykyään. Kaiken kaikkiaan 90-luvulla peli oli aika paljon hitaampaa.

Ura jatkuu kausi kerrallaan

Neljännesvuosisadan aikana säännöt ja niiden tulkinnat ovat muuttuneet. Kahden viivan paitsio on jäänyt pois. Kolmen tuomarin järjestelmästä on siirrytty neljän tuomarin järjestelmään. Pitkä kiekko -säännössä viimeksi käyttöön otettu hybridipitkä on tuomarille edelleen spesiaalitilanne, koska joukkueet hyödyntävät sitä niin vähän.

Voihan olla, että päällikkö jossain vaiheessa sanoo, että ei enää, varsinkin jos luistin ei enää liiku. — Henri Tukia

Aloitussääntöäkin on viilattu. Kesken tämän kauden tuli tiukka linjaus, jossa pelaajat eivät saa ”varastaa” B-pistealoituksissa yhtään.

— Nykyään on aika paljon yhden maalin erolla päättyviä pelejä. Aloitukset päädyissä ovat erittäin tärkeitä, ja joukkueet ovat alkaneet kiinnittää niihin todella paljon huomiota, Tukia perustelee kansainvälisen jääkiekkoliiton linjausta.

Tukia on tällä hetkellä ainut eteläkarjalaistuomari liigassa. Takana on reilusti yli 500 liigaottelua, mutta kuinka monta on vielä edessä?

Aiemmin tuomarit siirtyivät eläkkeelle tai koulutustehtäviin, kun 50 vuotta pamahti mittariin. Enää yläikärajaa ei ole, vaan jatkoa katsotaan aina tapauskohtaisesti.

— Kausi kerrallaan on menty pitkän aikaa. En ole päättänyt vielä mitään. Voihan olla, että päällikkö jossain vaiheessa sanoo, että ei enää, varsinkin jos luistin ei enää liiku. Toistaiseksi kokemukselle on ollut sijaa.

Nämä ovat jääneet mieleen tuomariuralta

Erikoisin muisto?

— NHL:n ensimmäinen työsulku oli 90-luvun alkupuolella, kun liiga täyttyi NHL-tähdistä. Olimme Kuopiossa KalPa–Jokerit-pelissä, ja Jokereilla oli vahvistuksina Jari Kurri ja Teemu Selänne. Peli oli itsenäisyyspäivänä, ja he lähtivät heti pelin jälkeen Presidentin linnaan helikopterilla tai lentokoneella. Siinä oli jo vähän suuren maailman meininkiä, Henri Tukia kertoo.

Karmein munaus?

Kuopiossa pelattiin välieräottelua keväällä keväällä 2009. Tukialta jäi nopeassa tilanteessa paitsio viheltämättä, JYP teki maalin ja siirtyi ottelusarjassa 3—1-johtoon.

— Katsomossa kukaan ei reagoinut ensiksi siihen, mutta videoskriiniltä lopulta näkyi, että kiekko taisi olla aavistuksen verran keskialueen puolella. Vähän siinä tehtiin kärpäsestä härkänen, se ei ollut ratkaiseva matsi.

Virheen seurauksena koko tuomarinelikko hyllytettiin loppukaudeksi. Bonuksena Tukia sai kuvansa iltapäivälehden urheiluosion etusivulle, vähemmän mairittelevassa asiayhteydessä tietenkin.

Pari viikkoa myöhemmin Jyväskylässä juhlittiin Suomen mestaruutta.