Roosa Kosonen johti Catzia edestä ja heitti ennätyspisteensä, mutta sarjakakkonen Honka kiri lopussa voittoon – "Olen ylpeä siitä, kuinka pelasimme"

Catz antoi naisten Korisliigan sarjakakkoselle Tapiolan Hongalle kovan vastuksen lauantaina Lappeenrannan urheilutalolla. Voitto ratkesi vasta kolmella viimeisellä minuutilla, jotka Honka vei pistein 4–15 ja koko ottelun lukemin 78–89 (46–42).

– Olen ylpeä siitä, kuinka pelasimme. Oli tosi paljon hyviä asioita. Molemmat joukkueet pelasivat taktisesti organisoidusti ja hyvän korispelin, Catzin päävalmentaja Mika Haakana totesi.

Voitto olisi ollut kotijoukkueelle huomattavan arvokas, sillä Catz taistelee viimeisestä pudotuspelipaikasta Torpan Poikia vastaan.

Catz ja ToPo ovat tasapisteissä, kun pelaamatta on kaksi ottelua.

– On tosi harmillista, että olemme tällaisessa tilanteessa, koska potentiaalia olisi vaikka kuinka paljon.

Mariah King taas mukana

Catz pelasi yhden kauden parhaista otteluistaan, kuten myös pelintekijä Jordan Jones, joka hätyytteli triplatuplaa 14 pisteen, 12 levypallon ja 8 syötön tilastorivillään.

Catzin hahmo lauantaina oli silti Roosa Kosonen, joka heitti hurjat 35 pistettä ja otti päälle seitsemän levypalloa. Pistesaldo on Catz-kapteenin uusi oma ennätys Korisliigassa.

Puolustuspäässä Kosonen uurasti muun muassa Hongan tehokasta Gabriela Bronsonia (21/11/4s) vastaan ja paini Taru Tuukkasenkin (6/15/5s) kanssa, kun Catzin kokoonpanoon palannut Mariah King (9/5) joutui virhevaikeuksiin jo toisella neljänneksellä.

King nähtiin parketilla tositoimissa viimeksi melko tarkkaan kaksi kuukautta sitten.

Tuulia Timo (4/2/4s) ja Mari Kihlström (2/3) pelasivat nyt vasta toisen ottelunsa omien loukkaantumistensa jälkeen.

– Siihen nähden meiltä erittäin hyvä esitys, että olemme päässeet harjoittelemaan tällä kokoonpanolla vasta tiistaina, torstaina ja perjantaina, Haakana sanoi.

Hongan Dillard oli huikea

Yksi ottelun ratkaisijoista oli Hongan tähtipelaaja Cierra Dillard. Catz löysi vasta loppuhetkillä aggressiivisesta puolustamisesta keinon hänen hidastamisekseen.

Se oli liian myöhään, sillä Dillard heitti Kososen tavoin Korisliigauransa uudet ennätyspisteet 39.

Haakana kutsui Dillardin suoritusta huikeaksi.

– Meidän olisi pitänyt pystyä reagoimaan paremmin Dillardiin, mutta hän on myös hiton hyvä pelaaja ja naisten NBA-varaus parin vuoden takaa. Kun pelaajalla on tuollainen päivä, on vain pakko myöntää, että hän on vain todella hyvä. Hattu päästä.

Lopullisen niitin Hongan voitolle pani Henna Sandvik (11/4) joka upotti kaksi kaukoheittoa peräkkäin kentän kulmista.

Catz ja Honka kohtasivat viimeksi tammikuussa, jolloin espoolaiset kirivät samalla tavalla voittoon vasta päätöskympillä.

– Sen jälkeen meidän joukkueemme on ollut pääsääntöisesti rikki. Honka on päässyt harjoittelemaan koko ajan ja on pelannut hirmu hyvin, kuten pelasi nytkin.

Ensi viikolla kaikki pelissä

Tasapisteissä joukkueiden paremmuuden runkosarjassa ratkaisevat keskinäiset ottelut, joista ToPo on voittanut kaksi ja Catz yhden.

Catz matkustaa keskiviikkona sarjajumbo Tampereen Pyrinnön vieraaksi ja päättää runkosarjan ensi viikon lauantaina kotiottelulla sarjakolmosta Espoo Basket Teamia vastaan.

– Nyt vain täytyy hilata itsemme viivan päälle, että pääsemme kilpailemaan loppupeleihin, Haakana totesi.

ToPo kohtaa jäljellä olevissa otteluissaan kotonaan Kouvottaret ja vieraissa Forssan Alun, jotka vääntävät keskenään tiukasti pudotuspelien kotiedusta.

Juttua muokattu klo 17.34: ToPo on voittanut Catzin kahdesti ja Catz ToPon kerran.