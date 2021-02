Maailman huippu on vielä kaukana, mutta Suomessa tiedetään hyvin, millä eväillä sinne voi päästä. 90 metrin huippuheittäjän tunnistaa jo loikista, pyrähdyksestä ja tempaustuloksesta.

Juho Soikkelin keihäs rävähtää Taavettihallin pressuun. Keihäskoulun valmentaja Kai Kiviniemi kertoo vierestä ensimmäisen analyysin.

– Tuntuu, että keihäänheitto on ihan minun lajini, 14-vuotias Valkealan Kajon heittäjä miettii. Yleisurheilua hän on harrastanut viisi ja keihäänheittoa kolme vuotta. Toinen päälajeista on pikajuoksu.

Keihäässä häntä kiehtoo nopeuden ja tekniikan nivoutuminen yhteen ja se tunne, kun keppi lentää pitkälle.

Luumäellä ainoa hyvä heittopaikka

Kaakon alueen yhteisharjoituksiin Luumäelle on tullut viisi Valkealan Kajon heittäjää ja yksi Karhulan Katajaisista. Mukana on neljä tyttöä ja kaksi poikaa. Eteläkarjalaiset heittäjät ovat poissa, mutta ryhmässä on mukana yksi Lappeenrannan Urheilu-Miesten poikajuniori.

Tästä joukosta Kiviniemi ja toinen keihäskoulun vetäjistä Mauri Auvinen koulivat Suomeen keihäänheiton tulevaisuutta.

Pihtiputaan keihäskarnevaalien organisoimia keihäskouluja on kuusi eri puolilla Suomea ja maalina juuri kesän heittokarnevaalit. Osallistujien ikähaarukka on 9–16 vuotta.

Luumäellä on lähialueen ainoa sisäheittopaikka, jossa heittopressuun yhdistyy juoksusuora, mutta matka maakunnan eri kolkista on ehkä vähän turhan pitkä sunnuntaiajelun kohteeksi.

Vaikeaa, mutta matkimalla oppii

Kiviniemen mukaan harjoittelu perustuu monipuoliseen nuoren yleisurheilijan kehittämiseen, mutta samalla hiotaan sellaisia liikkeitä, jotka palvelevat juuri keihäänheittoa.

– Tämän ikäiset lapset oppivat aika paljon matkimalla.

LUM:n valmentajat ovat yhdessä ihmetelleet perinteisen menestyslajin harrastajien vähenemistä. Lappeenrannassakin nuoret mieluummin juoksevat tai hyppäävät.

– Ehkä on helpompi opettaa hyppäämistä tai juoksemista kuin keihäänheittoa, Kiviniemi miettii.

Vesa Salminen Ennen heittoharjoituksia Taavettihallissa palloilusalin puolella vedettiin alkulämmittelyt. Hilla Kalliomäki (edessä), Sisu Parkkonen, Arianna Kortelainen ja Kai Kiviniemen vieressä valmistautumassa Juho Soikkeli.

Hän muistelee Kimmo Kinnusen joskus kertoneen itäsaksalaisesta tutkimuksesta, jonka mukaan keihäänheiton tekniikka on vaikeampaa kuin seiväshypyssä.

Kävelemällä alkeista liikkeelle

Nuorille heittäjille aletaan alkuvaiheessa pikkuhiljaa opettaa vartalon käyttöä heitossa.

– He alkavat ymmärtää, mitä kaikkea muuta siihen liittyy kuin kädellä heitto, Kiviniemi sanoo.

Ensimmäiset askeleet otetaan sanamukaisesti kävelemällä keihään kanssa. Heittäjän todelliset lahjat alkavat Kiviniemen mukaan näkyä vasta 14-vuotiaasta ylöspäin.

– Kyllä sen periaatteessa näkee nyt jo, kenellä on luonnollinen tapa heittää.

Useampi tapa heittää kelpaa

Heiton tekniikan oivaltaminen on alussa avainasemassa, kun lihakset ja osaaminen vielä puuttuvat. Yhtä täsmälleen ainoaa tapaa heittää ei ole, eikä nuoren luonnollista tapaa heittää pidä liika korjailla.

– Pitää uskaltaa tulla loppuun kiihtyvällä vauhdilla ja jalat sellaisessa kunnossa, että pystyy törmäämään siihen loppuun, Auvinen kuvaa.

– 0,1 sekunnin aikana heittäjän pitää pystyä tuottamaan 29 m/s nopeus, Auvinen kuvaa 90 metrin miestä.

Kiviä taskuun ja lumipalloja käteen

Luonnollista pohjaa heittoon nuorille ei enää synny, sillä kiviä tai lumipalloja ei viskellä entiseen tapaan. Taito ja halu harjoitella on urheilijalla oltava sisällään.

Vesa Salminen Keihästä heittopressun edestä hakemassa Arianna Kortelainen (vas.), Juho Soikkeli, Hilla Kalliomäki, Sisu Parkkonen ja Helmi Huopalainen.

Kiviniemi kertoo omasta heittopaikastaan navetan takana. Kun telkkarin yleisurheilulähetys loppui, navetan takana alkoivat saman tien viskellä keihästä nevalat, kinnuset ja muut 1960-luvun maailmantähdet.

Kiviniemi oli 19-vuotiaana ikäluokkansa Suomen kakkonen Pentti Sinersaaren jälkeen. Elimäkeläinen heitti lopulta parhaallaan 93,84. Kiviniemen ennätykseksi jäi 75,42, sillä ura loppui ennen yleistä sarjaa olkapäävammaan.