PEPOn synkkä syyskierros sai jatkoa Mikkelissä, Pallo-Kissat rankaisi lopussa kulmapotkusta ja sarjanousu ei ole enää lilapaitojen omissa käsissä

Tarvitsemme paljon muilta apuja, siinä ovat saumamme. — Mika Heino

PEPO Lappeenrannan nousuhaaveet saattoivat haihtua taivaan tuuliin sunnuntaina Mikkelin illassa.

Mikkelin Pallo-Kissat käytti maalipaikkansa häikäilemättä hyväkseen ja kuritti pakkovoittoa hakeneita vieraitaan loppuhetkillä kulmapotkusta. Varsinkin toisella puoliajalla erinomaisesti esiintynyt PEPO hävisi 2—1.

— Todella katkeraa, ei voi mitään. Pojat tekivät ihan mielettömän työn ja pelasivat hyvän pelin, mutta aina kun saimme maalipaikan, niin aina vastustajan jalka, selkä, rinta, reisi tai joku muu paikka tuli eteen, PEPOn päävalmentaja Mika Heino harmitteli.

Kakkosen A-lohkoa on jäljellä kaksi kierrosta. Kolmantena olevan PEPOn piste-ero kärkipaikalla olevaan MyPaan on kolme pistettä, joten voitolla lilapaidat olisivat kirineet tasapisteisiin kouvolalaisten kanssa. PEPOn ja MyPan välissä on Järvenpään Palloseura, joka on haalinut pisteen lilapaitoja enemmän.

— Tarvitsemme paljon muilta apuja, siinä ovat saumamme, Heino myönsi.

— Täytyy hoitaa vain kaksi viimeistä peliä ja ottaa niistä kuusi pistettä. Sitten katsotaan, mihin se riittää, mutta joudumme odottamaan muidenkin tuloksia.

Apua PEPO kaipaa etenkin Mikkelistä, jonka seurat tulevat sarjataulukossa heti kärkikolmikon takana. MyPa kohtaa vielä MP:n, JäPS puolestaan MiPK:n.

— Kausi on ollut pitkä ja tasapelejä olisi pitänyt vain pystyä kääntämään voitoiksi, mutta jälkiviisaus on oikeastaan turhaa. Pelaajien kanssa olemme puhuneet paljon siitä, että peli kun alkaa, se on se hetki hoitaa voitto ottelusta. Koska emme pystyneet hoitamaan, tilanne on nyt tämä, Heino summasi.

Kakkospaikka ei riitä jatkopeleihin

Syyskierros on ollut lilapaidoille todella synkkä. Viimeisistä viidestä pelistään PEPO on saanut vain kolme pistettä. Samanaikaisesti MyPa on rohmunnut 12 pistettä ja noussut lohkon kärkipaikalle.

— Jalkapallossa sattuu ja tapahtuu. Emme ole pystyneet toipumaan niistä tilanteista, jotta olisimme voineet kamppailla voitoista.

Kakkosen lohkovoittajien lisäksi myös paras lohkokakkonen pääsee pelaamaan noususta ykköseen.

Kaksi muuta lohkokakkosta Salon Palloilijat ja Tampereen Pallo-Veikot ovat keränneet huomattavasti enemmän pisteitä kuin Järvenpään Palloseura.

— Olemme niin kaukana toisten lohkojen kakkosten pisteitä, ettei tästä lohkosta mene kuin voittaja jatkoon, Heino arvioi.