Ammattilaispyöräilijä Jaakko Hänninen, 23, sai hyviä uutisia Italian ympäriajon lomassa. Hänninen solmi jatkosopimuksen AG2R La Mondiale -tiimin kanssa. Uusi sopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun. Aiempi sopimus ranskalaistallin kanssa olisi päättynyt vuonna 2021.

– Onhan tämä poikkeuksellista, että ulkomaalaisena ajajana sain pitkän jatkosopimuksen. Olen joukkueemme ensimmäinen ajaja, jolla on sopimus vuodelle 2024. Joukkueenjohto on ollut tyytyväinen kehitykseeni ja työpanokseeni. Jatkosopimuksen tarjoaminen on osoitus siitä, että joukkue näkee minut osana tulevaisuuttaan. Nyt voin ilman paineita keskittyä harjoitteluun ja itseni kehittämiseen, kertoo Hänninen tiedotteessa.

Ruokolahtelainen Hänninen solmi AG2R La Mondialen kanssa ammattilaissopimuksen vuoden 2018 maantiepyöräilyn MM-kilpailujen jälkeen. Hänninen voitti tuolloin U23-sarjan MM-pronssia Innsbruckissa Itävallassa. Ammattilaisena hän aloitti viime vuoden elokuussa.

Ranskan Nizzassa asuva Hänninen on ajanut ammattilaisena kovia kilpailuja hyvällä menestyksellä. Ennen lauantaina alkanutta Italian ympäriajoa hän ajoi Italiassa Tirreno–Adriatico-etappiajon, jossa hän sijoittui 23:nneksi ja oli nuorten kilpailun kuudes.

Tiimin resussit kasvavat

AG2R La Mondiale teki hiljattain merkittävän sponsorointisopimuksen ranskalaisen autovalmistaja Citroënin kanssa. Epävirallisten tietojen mukaan joukkueen vuosibudjetti nousee 23 miljoonaan euroon. Tiimi on uutisoinut myös uusista kovan luokan ajajasopimuksista. Belgialainen olympiavoittaja Greg Van Avermaet ja luxemburgilainen Bob Jungels vahvistavat joukkuetta vuoden 2021 alusta.

– Uuden sponsorin myötä joukkueen resurssit kasvavat. Kaikki muutokset ovat myönteisiä myös minun kannaltani, ja ne helpottivat päätöksentekoani jatkaa AG2R:ssa. Olen ollut todella tyytyväinen joukkueen toimintaan ja löytänyt paikkani joukkueesta. Uuden sopimuksen ehdot ovat sellaiset, että vaihtoehtoja ei tarvinnut miettiä, kertoo Hänninen tiedotteessa.