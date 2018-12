Cody Kunykin loukkaantuminen sekoitti SaiPan ketjut — Joukkue pyrkii kaunistamaan Liigan ruminta vierassaldoaan torstaina Porissa

Keskushyökkääjä Cody Kunykin loukkaantuminen on pakottanut SaiPan päävalmentajan Tero Lehterän ketjumuutoksiin keskiviikon Ässät-ottelun alla.

Kunyk pelasi vielä SaiPan edellisessä ottelussa perjantaina yli 18 minuuttia, mutta keskiviikkona miehen nimi uupuu kokoonpanolistalta. Liigan verkkosivuilla hänet on merkitty loukkaantuneeksi.

Ykkösketjun sentterin puuttuminen on raskas takaisku SaiPalle, sillä Kunyk on ollut viime aikoina joukkueen kantavia voimia. Hieman verkkaisesti kauden aloittanut Kunyk loisti marraskuussa, mikä näkyi myös pistetilastossa. Kunyk nakutti marraskuun yhdeksään otteluun tehot 2+10 ja nousi joukkueen sisäisen pistepörssin kärkeen. Plusmiinustilasto näytti Kunykille marraskuussa lukemaa +8, kun se syyskuussa ja lokakuussa näytti lukemaa -1.

SaiPalta puuttuu illan ottelusta Kunykin lisäksi kolme runkohyökkääjää. Loukkaantumisen vuoksi pois ovat Topi Nättinen, Elmeri Kaksonen ja Roy Radke.

SaiPa kaunisteli rumaa vierassaldoaan perjantaina, kun Ilves kaatui vieraissa lukemin 1—5. Voitto oli SaiPalle kauden neljäs vieraskentällä. Täydet pisteet tarttuivat matkaan vasta toisen kerran. Tällä saldolla se on edelleen Liigan tilastollisesti huonoin vierasjoukkue. Kuopiolainen KalPa tosin on kerännyt identtisen saldon, muttta on maalierollaan SaiPan edellä.

Ottelu Ässät—SaiPa alkaa keskiviikkona Porin Isomäessä kello 18.30.

SaiPa tänään

Hyökkääjät

Jonatan Tanus — Anssi Löfman — Joni Nikko

Emil Oksanen — Santeri Virtanen — Mikael Kuronen

Tomi Iso-Mustajärvi — Ville Koho — Ahti Oksanen

David Goodwin — Tyler Morley — Oskari Lehtinen

Puolustajat

Kalle Maalahti — Jere Sneck

Vladimir Denisov — Brenden Kichton

Robin Salo — Erik Autio

Markus Kojo

Maalivahdit

Frans Tuohimaa

(Niclas Westerholm)