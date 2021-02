David Bernhardtin pelit SaiPassa on pelattu. Ruotsalaispuolustaja on siirtynyt lappeenrantalaisjoukkueesta loppukauden lainasopimuksella Helsingin IFK:hon, joka on jääkiekkoliigan sarjataulukossa toisena. Sijalla 12 olevan SaiPan mahdollisuudet yltää pudotuspeleihin tällä kaudella ovat ohuet.

Bernhardt, 23, ehti pelata SaiPassa kahden kauden aikana 68 liigaottelua tehopistein 4+14=18.

– David on hyvä yleispuolustaja. Hän näkee kentän hyvin ja pystyy liikuttamaan kiekkoa järkevästi, urheilujohtaja Tobias Salmelainen kommentoi HIFK:n tiedotteessa.

Torstaina SaiPa tiedotti, että maalivahti Matej Tomek siirtyy loppukauden lainasopimuksella Kuopion KalPaan.

SaiPan varamaalivahtina perjantai-illan kotiottelussa Oulun Kärppiä vastaan toimii seuran U20-joukkueen maalivahti Severi Auvinen. SaiPan ykkösmaalivahtina jatkaa Niclas Westerholm.

Tammikuun lopussa puolustaja Veeti Vainio siirtyi SaiPasta Lahden Pelicansiin.

SaiPan rivejä tilkitsevät hyökkääjä Eemil Erholtz ja puolustaja Niklas Nevalainen, jotka ovat Lappeenrannassa loppukauden lainalla Vaasan Sportista.

Lisäksi puolustaja Christoffer Sedoff saapui tammikuussa SaiPaan lainasopimuksella WHL-liigan Red Deer Rebelsistä.

SaiPan kokoonpano perjantaina:

Hyökkäys:

Tomas Zaborsky–Micke Saari–Veikko Loimaranta

Matias Mäntykivi–Elmeri Kaksonen–Joni Nikko

Ville Vainikainen–Jarno Koskiranta–Eemil Erholtz

Topi Piipponen–Jaakko Lantta–Valtteri Ojantakanen

Puolustus:

Christoffer Sedoff–Joel Olkkonen

Markus Kojo–Simo-Pekka Riikola

Niklas Nevalainen–Mario Grman

Mikael Koskimies

Maalivahdit:

Niclas Westerholm

Severi Auvinen (varamaalivahti)