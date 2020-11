Nuorella joukkueella alkukauden taistellut Catz pääsi vihdoin esittelemään kotiyleisölleen uudet jenkkivahvistukset, kun Tapiolan Honka saapui vierailulle. Jordan Jonesin ja Mariah Kingin ensiesiintyminen jäi kuitenkin vaisuksi ja Honka korjasi helpon voiton pistein 59–87 (25–41).

Jonesin ja Kingin lisäksi uutena pelaajana Catzin avausviisikkoon juoksi Tuulia Timo, joka loukkaantui harjoituskaudella ja pelasi perjantaina kauden ensimmäisen sarjaottelunsa.

– Raju muutoshan se oli. Hallille tullessa ei oikein tiennyt, mitä odottaa. Oli kuin olisi ollut kauden ensimmäinen harjoituspeli, Catzin päävalmentaja Mika Haakana kuvasi.

Sama tunnelma näytti ajoittain olevan pelaajilla kentällä, kaikki eivät tienneet, mitä odottaa joukkueen hyökätessä.

– Se pitää ottaa omaan piikkiin, että liian paljon asioita yritettiin käydä läpi neljässä päivässä. Olisi pitänyt käydä vain muutamat hyökkäykset läpi. Sunnuntaina harjoituksissa käydään vain pari perusasiaa huolella läpi, Haakana lupasi.

Ottelu toi esiin myös Jonesin (1/1) keskenkuntoisuuden.

– Peluutin häntä aivan liian paljon. Olisi pitänyt antaa vain parin kolmen minuutin vaihtoja. Täytyy antaa tunnustusta toki myös meidän nuorille pelintekijöille. Kun he tulivat kolmannella jaksolla kentälle, pelimme parani paljon.

Pelintekijä Jones vielä vajaakunnossa

Jones on ollut pelaamatta viime talvesta asti, kun Catzin kausi katkesi korona-viruksen johdosta. Pelintekijän täyteen kuntoon saamisen aikataulua Haakana ei lähtenyt arvailemaan.

– Sitä pitää kysyä fysiikkavalmentaja Teemu Turuselta. Se vaatii paljon fysiikkatreeniä, Haakana naurahti.

Sen sijaan sentteri Kingin (20/10) esitys teki valmentajaan vaikutuksen.

– Sen näki, että hän on kunnossa. Penkillä istuessa hänkin ehkä ymmärsi meidän pelitavan hieman paremmin.

Aikaa Catzillä on vielä laittaa joukkue pudotuspelikuntoon. Joukkue on seitsemän ottelun jälkeen kahdeksannella sijalla, joka vie viimeisen joukkueen pudotuspeleihin. 22 ottelun aikana myös neljäntenä oleva Honka on ohitettavissa. Haakana on luottavainen, että Catz on lyhyen ajan sisällä Hongan tasolla.

– Aivan varmasti.

Myös Hongan päävalmentaja Kimmo Kujansivu uskoo Catzin parantavan roimasti.

– Toki Catz on vasta matkan alussa ja se näkyi tänään. Kuukauden, kahden päästä Catz on todella kova joukkue.