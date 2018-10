Catzin puolustus petti viimeisellä sekunnilla, Korisliigan kärkijoukkue nousi voittoon

Catz Lappeenrannan kausi jatkuu pomppuisena Korisliigassa. Keskiviikkona Catz oli valtaosan ottelusta muutaman pisteen verran Espoo Basket Teamin edellä, mutta lopussa kotijoukkue nousi lappeenrantalaisten ohi voittoon pistein 77—75 (32—38).

Ottelun loppuhetket olivat dramaattiset. Catz johti yhdeksällä pisteellä, kun pelaamatta oli alle seitsemän minuuttia.

Korisliigan sarjakärki EBT nousi kuitenkin takaa Catzin edelle, kunnes lappeenrantalaisten Sydney Wallace tasoitti lukemat kolmen pisteen korillaan kaksi sekuntia ennen summeria.

Ottelu ei kuitenkaan venynyt jatkoajalle, sillä Delaney Hodgins nosti salamavauhtia EBT:n voittokorin Catzistakin tutun maajoukkuepelaajan Lotta Aaltosen syötöstä.

Catz kuormitti aloitusviisikkoaan jälleen rajusti läpi ottelun. Sen pienimmät minuutit keräsi pelintekijä Valencia McFarland (18/6), joka juoksi kentällä hieman yli 32 minuuttia.

Kapteeni Aleighsa Welch auttoi Catzia 27 pisteellä, 12 levypallolla, viidellä syötöllä ja kolmella pallonriistolla. Wallacen saldo oli 20 pistettä.

Catz on voittanut viidestä ottelustaan kolme ja on sarjan keskikastissa. Sen seuraava ottelu on lauantaina 10. marraskuuta Lappeenrannan urheilutalolla, jonne Catzin vieraaksi saapuu Forssan Alku.