Catz alkaa tarjota ilmaisia kausikortteja kirjaston kautta. Kausikorttikampanjoita on jo useita eri puolilla Suomea.

Matka Lappeenrannan urheilutalon palloiluhallista Sammonlahden väistötiloihin on karkottanut ison joukon Catzin kannattajia naisten Korisliigassa. Catzin kolmen pelin yleisökeskiarvo on 175 katsojaa, kun se urheilutalossa on ollut viime kausilla yli 300 katsojaa.