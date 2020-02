Junaliput EM-jalkapalloon Pietariin tulevat myyntiin – Pietariin ajetaan myös yöllä ja pitemmillä junilla

VR ja Venäjän rautatieoperaattori RZD tuovat jalkapallon EM-kisojen junaliput myyntiin 18. maaliskuuta kello 7 Suomen aikaa.

Helsingin ja Pietarin välillä liikennöivän Allegron suureen kysyntään on varauduttu lisäämällä useisiin vuoroihin kaksinkertainen määrä istumapaikkoja. Lisäksi EM-kisojen aikaan ajetaan poikkeuksellisesti muutama Allegro-vuoro yöaikaan.

Allegron lippujen varauskautta on poikkeuksellisesti pidennetty sataan vuorokauteen, kun se normaalisti on 90 päivää, eli liput ovat ostettavissa lähdöille 25. kesäkuuta saakka. EM-kisamatkan meno- ja paluulippu on mahdollista ostaa samalla kertaa.

Suomi–Venäjä pelataan keskiviikkona 17.6. ja Suomi–Belgia maanantaina 22.6.

Tolstoi vie myös

Matka-aika Helsingistä Pietariin on 3,5 tuntia, ja raja- ja tullitarkastukset hoituvat matkan aikana omalla paikalla. Edullisimmillaan lipun hinta Helsingistä on 39 euroa.

29.3. alkaen Allegron kyytiin pääsee myös Pasilasta, jossa se alkaa jälleen pysähtyä. Allegron lisäksi Pietariin pääsee kisoja seuraamaan Helsingin ja Moskovan välillä liikennöivällä Tolstoi-junalla, jonka lippujen varauskausi pitenee myös väliaikaisesti sataan vuorokauteen.

Tolstoi pysähtyy Pietari-Ladozhki -asemalla. Liput tulevat myyntiin Allegron tavoin 18.3.

Viisumivapaasti matkaan

EM-kisalipun yhteydessä hankittavalla FAN ID:lla voi matkustaa viisumivapaasti Venäjälle myös Allegro- ja Tolstoi-junilla. Fan ID oikeuttaa rajanylitykseen Venäjälle 30.5.-3.7.2020 välillä ja poistumiseen 30.5.-13.7. välisenä aikana. Näiden ajankohtien puitteissa Venäjällä voi vierailla samalla FAN ID:lla useita kertoja.