Ketterä Jokipoikien vieraaksi ilman Jesse Juntheikkiä — Mestiksen kurinpitoryhmä lätkäisi hyökkääjälle yhden ottelun pelikiellon

Ketterän kahden ottelun viikko käynnistyy keskiviikkona Joensuun Mehtimäessä. Neljän ottelun jälkeen Ketterä on Mestiksessä neljäntenä voitettuaan viime viikon molemmat ottelunsa.

Kiekko-Vantaata vastaan pelattu vierasottelu venyi perjantaina aina voittolaukauskilpailuun, jossa voiton takuumiehiksi nousivat Ketterästä Valtteri Lipiäinen ja Aku Kestilä. Lauantaina jatkoaikaa ei enää tarvittu, kun Karolus Kaarlehto nollasi Imatralla vierailleen Kokkolan Hermeksen. Nollapeli oli Kaarlehdolle kauden ensimmäinen.

Keskiviikon kotijoukkue Jokipojat johtaa sarjaa voitettuaan neljä viidestä ottelustaan. Toistaiseksi ainoan tappionsa joensuulaiset kärsivät viime perjantaina sarjanousija Kooveelle.

Jokipoikien peli palasi kuitenkin nopeasti uomiinsa, kun jo lauantaina LeKi kaatui vieraskaukalossa 3—2. Jokipojat esitti ottelussa väkevän loppukirin, sillä joukkueen kaikki maalit syntyivät päätöserässä ylivoimalla.

Ketterän parhaat pistemiehet ovat alkukaudella olleet Janne Kettunen ja Rasmus Hämäläinen, joilla on tilillään yksi maali ja kaksi syöttöpistettä. Mikko Haaparanta ja Aku Kestilä ovat ainoat kahden maalin tekijät. Toivomisen varaa on jättänyt etenkin ylivoimapelaaminen, sillä Ketterän ylivoimamylly on jauhanut vasta yhden maalin.

Ketterä on keskinäisissä runkosarjaotteluissa kolmen pelin voittoputkessa Jokipoikia vastaan, mutta viime kevään pudotuspeleissä Jokipojat oli Ketterää vahvempi suoraan otteluvoitoin 4—0.

Keskiviikon ottelusta Ketterän vahvuudesta puuttuu varmuudella Jesse Juntheikki, jolle Mestiksen kurinpitoryhmä langetti lauantain Hermes-ottelun tapahtumista yhden ottelun pelikiellon.