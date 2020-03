Kolumni: Slovakialaistuva SaiPa pullisti jo hauista

Anssi Löfman lähti Mikkeliin, mutta SaiPa nokitti julkaisemalla kuusi pelaajasopimusta.

Hyökkäyksestä, puolustuksesta ja maalivahtiosastolta puuttuu edelleen isoja palasia, mutta hauistakin Kisapuiston suunnalta näytettiin jo niin, että paidanhiha meinasi revetä. Nuori, isokokoinen ja viime kaudella läpilyöntinsä tehnyt laitahyökkääjä Filip Krivosik (193cm/94kg) on sellainen pelaaja, jota ainakin minä haluan mennä ensi kaudella katsomaan.

Ja mikäli sitkeät huhut Pietarin SKA:ta edustavan Jarno Koskirannan paluusta Saimaan rannoille pitävät kutinsa, on ykkössentterikin naulattu.

Koskirannan mahdollisen SaiPa-sopimuksen julkaisua on kuitenkin turha odottaa ennen kuin KHL päättää, pelaako se kauden loppuun vai ei.

Muita pelaajajulkistuksia joudutaan todennäköisesti odottamaan sitäkin pidempään, sillä koronaviruspandemian vuoksi pelaajamarkkinat ovat tällä hetkellä täysin jäissä.

Jaakko Lantta osaa myös puolustaa

Ketterästä isoveljen riveihin siirtyvät Jaakko Lantta ja Joel Olkkonen. KooKoo-kasvatti Lantta voitti Mestiksen pistepörssin, mutta sarjan pistehirmujen onnistumisesta liigatasolla on useita huonoja esimerkkejä.

Moneen muuhun Mestiksen top10-pelaajaan verrattuna Lantan etu on se, että hän on oikeasti hyvä puolustamaan. Harvoin joukkueessaan eniten alivoimaminuutteja urakoiva pelaaja voittaa sarjan pistepörssin, kuten Lantta teki tällä kaudella. Tehotilastossa hän oli omalla kymmenluvullaan (+33). Olkkonen on puolestaan isokokoinen ja sulavasti liukuva puolustaja, jota voi luonnehtia vähän keskushyökkääjä Tomi Iso-Mustajärven kaltaiseksi ”late bloomeriksi”. Kumpikin löysi huippu-urheilijan sisältään vasta myöhemmällä iällä ja jalostamisen varaa on edelleen.

Tomas Zaborskyn ja Marion Grmanin kanssa Krivosik kasvattaa SaiPan slovakialaisduon trioksi. Keltapaidat vaikuttavat kasaavan muutenkin viime vuosia suurempaa pelaajarinkiä. Se antaa enemmän liikkumavaraa esimerkiksi loukkaantumisten sattuessa. Sopimuspelaajien joukossa on useita nuoria pelaajia, jotka eivät rasita pelaajabudjettia kovinkaan paljon. Todennäköisesti ainakin osa heistä kasvaa valtaosan ensi kaudesta korkoa Mestiksessä.

