SaiPan U20-joukkueesta löytyi koronatartunta, pelaaja on oireeton

SaiPan U20-joukkue on ollut karanteenissa viime keskiviikosta lähtien.

Yhdellä SaiPan U20-joukkueen (A-nuoret) pelaajalla on todettu koronavirustartunta, SaiPa tiedottaa verkkosivullaan ja sosiaalisen median kanavissaan.

Pelaaja on käynyt testissä perjantaina ja positiivinen testitulos on todettu tänään lauantaina. SaiPa kertoo pelaajan olevan oireeton.

SaiPan U20-joukkue on ollut karanteenissa viime keskiviikosta lähtien ja kaikki viralliseen karanteeniin ohjatut henkilöt ovat saaneet ohjeen käydä koronatesteissä. Osa testituloksista on jo tullut negatiivisena, osaa tuloksista vielä odotetaan. Tuloksien on määrä valmistua ennen tiistaina 3. marraskuuta päättyvää karanteenia.

SaiPan joukkue altistui koronavirukselle viikko sitten lauantaina pelatussa U20 SM-sarjan kotiottelussa Jokereita vastaan. Jokerien joukkueen jäsenellä tartunta todettiin keskiviikkona.