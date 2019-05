Pesä Ysit lähtee uuteen kauteen rajusti uudistuneena, eikä kurkottele kuuhun vaan pudotuspeleihin — Joukkue ammentaa voimaa parantuneesta ilmapiiristään

Pesä Ysien tavoite Superpesiksen runkosarjassa on edetä pudotuspeleihin. Kauden avausottelussa keskiviikkona Ysit saa kotikentälleen Vanhikselle vieraaksi Rauman Feran, joka sarjan pelinjohtajien ennakkoarvioissa on kolme pykälää lappeenrantalaisten edellä kuudentena.

Ysien pelaajisto on vaihtunut viime syksyn jälkeen perusteellisesti. Harjoituskauden ensimmäinen etappi olikin joukkueen jäsenten tutustuminen toisiinsa.

Ysit on pilkkonut kauden osatavoitteisiin, joiden saavuttaminen johdattaa kohti määränpäätä. Marianne Roiha kertoo, että joukkue lähtee runkosarjassa liikkeelle selkeällä ja yksinkertaisella pelitavalla sekä keskittyy perussuoritusten laatuun.

— Sitä vaaditaan, että takavaihdot, kopinnostot ja vastaavat ovat kunnossa. Myöhemmin voimme alkaa tuoda peliimme lisää juttuja, uusia kuvioita ja muita, Roiha toteaa.

Pelinjohtajaksi palannut Ville Lantta on erityisen tyytyväinen joukkueen parantuneesta ilmapiiristä, jonka pohjalla on heti aluksi yhdessä linjattu arvomaailma.

— Olen vilpittömästi onnellinen siitä, mitä meillä juuri tällä hetkellä on, miltä näytämme ja miten joukkueemme voi. Tästä ei puutu mitään. Emme varmaan ole suurin mestarisuosikki, mutta tämä on juuri meidän näköisemme ryhmä. Teemme yhä kilpaurheilua, mutta tässä ryhmässä on kiva olla, Lantta toteaa.

Roihan ohella ysiläisyyden jatkuvuutta ylläpitävät Annika Turtiainen, Susanna Alava, Emmi Simonen ja Hanna Järvi, joiden lisäksi Suomen toiselta reunalta saapuva Sarita Heikkinen on heti yksi joukkueen johtajista.

— Kokeneiden pelaajiemme pitää pelata hyvällä tasolla, ylläpitää sitä ja näyttää nuoremmille suuntaa. Se on heidän roolinsa tällaisessa prosessissa.

Ysien taustavoimissa kokemusta riittää. Joukkueen taustojen vahvuus on kyky lukea nuoria urheilijoita ja siten tehdä todennäköisemmin oikeita valintoja, missä tahdissa uutta asiaa voi ajaa ryhmälle sisään ja milloin on tärkeämpää rauhoittaa tilannetta.

— Kiiruhdamme hitaasti, emmekä kurkottele kuuta taivaalta. Pohjamme on kuitenkin niin hyvä, että sen varaan on hyvä rakentaa lisää, Lantta toteaa.

Naisten Superpesis 2019

Jyväskylän Kirittäret

Manse PP, Tampere

Porin Pesäkarhut

Lapuan Virkiä

Seinäjoen Maila-Jussit

Rauman Fera

Kempeleen Kiri

Lappeenrannan Pesä Ysit

Hyvinkään Tahko

Lappajärven Veikot

Mynämäen Vesa