Catz aktivoitui pelaajamarkkinoilla, Kosonen jatkaa Lappeenrannassa

Lappeenrannan naisten korisliigajoukkue Catz on tehnyt vuoden mittaisen jatkosopimuksen Roosa Kososen kanssa. 19-vuotias Kosonen on Catzin oma kasvatti ja on pelannut kissapaidoissa jo kolmen kauden ajan. Kososen saldo naisten korisliigasta on kaksi hopeamitalia ja yksi pronssi.

— Olen tietysti iloinen saadessani jatkaa Catzin paidassa ja Haksan [Mika Haakana] valmennuksessa. Odotan innolla alkavaa kautta, Kosonen kommentoi seuran tiedotteessa.

Avauskokoonpanossa paikkansa sementoinut Kosonen pelasi viime kaudella 38 ottelua, joissa sai vastuuta yli puoli tuntia ottelua kohden. Pudotuspeleissä peliajan keskiarvosta nipistettiin minuutti pois, kun joukkueen valitsema puolustustaktiikka poiki Kososelle epäluonteenomaisen määrän virheitä.

Pisteitä valmentajan työkalupakin luottopelaaja keräsi runkosarjan aikana kahdeksan ottelukeskiarvolla. Levypalloissa Kosonen oli joukkueen tehokkain kapteeni Aleighsa Welchin jälkeen, ja vain Roosa Noponen upotti kolmen pisteen heittoja varmemmalla kädellä.