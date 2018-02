Iso mies mahtuisi SaiPan puolustukseen, kun Savilahti-Nagander ja Kojo putosivat pois — Antti Tuomenoksan mukaan seitsemän puolustajaa ei loppukaudeksi riitä Kolmen pelin viikon jälkeen Liigassa alkaa olympiatauko. Sen jälkeen SaiPalla on runkosarjassa enää viisi ottelua ennen pudotuspelejä. Mika Strandén Tuore isä Per Savilahti-Nagander (oik.) saa seuraavat neljä viikkoa keskittyä jalan kuntoutuksen lisäksi tyttärensä vaippojen vaihtoon.

SaiPan puolustukseen jäi parin ison miehen kokoinen aukko Per Savilahti-Naganderin ja Markus Kojon pudottua pois rivistä. Ruotsalainen on poissa arviolta neljä viikkoa, Kojo loppukauden.

SaiPan urheilujohtaja Antti Tuomenoksa kommentoi vielä varovaisesti mahdollisia vahvistuksia.

— Meillä on seitsemän pakkia tällä hetkellä, eihän se riittävästi ole. Seitsemällä pakilla tuskin pärjätään loppukautta, Tuomenoksa kuvaa.

Myöhäisempi siirtoraja

Liigan siirtoraja on olympiakisojen vuoksi siirretty helmikuun loppuun. Pudotuspelien ensimmäinen kierros on 13. maaliskuuta, ja SaiPan päätösottelu runkosarjassa 9. maaliskuuta Jukureita vastaan.

Pelaajia alkaa yleensä vapautuu seuroista, kun sarjassa mahdollisuudet ovat menneet, kuten Liigassakin on jo nähty. Kilpailu huippumiehistä on kauden ratkaisuhetkillä kuitenkin kovaa ja idässä ja lännessä on suomalaisseuroja varakkaampia satsaajia jonossa.

— Ruotsalaiset seurat hakevat varmasti aika reippaasti pelaajia tässä vaiheessa, heillä on viidestoista päivä siirtoraja, Tuomenoksa sanoo.

Sopimuksista pelaajia irrottavat seurat haluavat puolestaan yleensä korvauksen siirrosta.

— Rahahan näissä asioissa monta kertaa puhuu. Jos joku on myymässä, yleensä se ainakin yrittää jonkinlaisen kompensaation saada, Tuomenoksa arvioi.

Hyökkäyspäähän SaiPa arvioi saavansa parin viikon päästä takaisin sentteri Anssi Löfmanin ja maalille Jussi Markkasen. Sen sijaan hyökkääjä Eetu Kosken kausi on ohi.

SaiPa kohtaa ennen olympiataukoa tiistaina TPS:n Kisapuistossa ja viikonvaihteessa vieraissa Sportin ja Kärpät. Tauon jälkeen lappeenrantalaisilla on runkosarjassa jäljellä viisi ottelua.