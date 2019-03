Lappeenrannan raviradan toimitusjohtaja Jori Hovi irtisanoutuu vain muutaman kuukauden työn jälkeen — Uusi toimitusjohtaja on Antti Tamminen

Lappeenrannan raviradan toimitusjohtaja Jori Hovi on irtisanoutunut henkilökohtaisista syistä. Hovi aloitti ratayhtiön toimitusjohtajana vuoden alussa.

Yhtiön hallitus on valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi Antti Tammisen. Hovi jättää tehtävänsä huhtikuun lopussa.

— Yhtiön hallitus toimi muuttuneessa tilanteessa nopeasti ja uusi toimitusjohtaja saatiin nimitettyä lyhyellä aikataululla. Hovi irtisanoutui tehtävästään henkilökohtaisiin syihin vedoten, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Hietarinne sanoo.

IT-päälliköstä raviyhtiöön

Hovi on aiemmin toiminut Riihimäen kesäraviradan puheenjohtajana. Ennen työtä ratayhtiössä hän työskenteli on rakennusyhtiö NCC:n IT-päällikkönä.

Hovin edeltäjä Kari Tiainen keskittyy jatkossa Mikkelin raviradan vetämiseen. Aiemmin hän oli sekä Mikkelin että Lappeenrannan raviratojen toimitusjohtaja.

Hallituksesta korvaaja

Tamminen, 47, on aiemmin toiminut muun muassa Etelä-Karjalan Osuuspankin asiakkuusjohtajana sekä Kymen Lihatukun toimitusjohtajana. Hän on Lappeenrannan raviradan hallituksen jäsen ja on toiminut aiemmin myös sen puheenjohtajana. Lisäksi Tamminen on työskennellyt yrittäjänä maatalouden talousneuvonnan parissa.

Hän on koulutukseltaan maa- ja metsätaloustieteiden maisteri.