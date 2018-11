Niki Tuuli on ensi kaudella mukana tekemässä MotoGP-historiaa uudessa sähkömoottoripyörien MotoE-luokassa, jossa hän ajaa suomalaisen Aki Ajon tallin kalustolla

Niki Tuulen ura ratamoottoripyöräilijänä jatkuu ensi kaudellakin MotoGP-sarjassa. Imatran Moottorikerhon kasvatti on tekemässä historiaa, kun hänet nähdään osaksi MotoGP-sarjaa tulevaa sähkömoottoripyörien MotoE-luokkaa. Tuuli ajaa luokassa Ajo Motorsport -tallissa.

— Haluan kiittää Aki Ajoa ja koko Ajo Motorsport -tallia tästä mahdollisuudesta. En malta odottaa, että pääsen ajamaan tallin kanssa ja olemaan osa MotoE:n ensimmäistä kautta. Siitä tulee mahtava kokemus ja mielenkiintoista kaikille, koska kukaan ei tiedä, mitä tuleman pitää, Niki Tuuli kommentoi Ajo Motorsport -tallin tiedotteessa.

Tuuli ennustaa tiedotteessa, että MotoE-luokan kisoista tulee hauskoja ja tasaisia, koska mukana on monia ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan konkareita.

— MotoE on tulevaisuutta. En malta odottaa, että pääsen testaamaan uutta pyörää Jerezissä, koska en ole koskaan ajanut sähkömoottoripyörällä. Menen eteenpäin askel askeleelta, mutta uskon, että pystymme tekemään hyvää työtä. Olen suomalainen, ja unelmani on ollut päästä ajamaan Aki Ajon alaisuudessa.

Tallipäällikkö Aki Ajo kertoo tiedotteessa tunteneensa Niki Tuulen siitä asti, kun tämä oli lapsi.

— Olen seurannut häntä koko hänen uransa ajan. Hänellä on edessään loistava tulevaisuus. Uskomme, että MotoE on hänelle hyvä mahdollisuus kehittyä edelleen. Olen varma, että muodostamme loistavan tiimin, tallipäällikkö Aki Ajo toteaa tiedotteessa.

MotoE-luokassa kisataan ensi kaudella viidessä MotoGP-sarjan Euroopan osakilpailussa: Jerezissä, Le Mansissa, Sachsenringillä, Red Bull Ringillä ja Misanossa.

— MotoE on kuin uuden aikakauden alku MotoGP-perheessä. Olemme tästä tosi innoissamme ja ylpeitä, että olemme mukana heti luokan ensimmäisellä kaudella, Ajo sanoo.

Tuuli ajaa toistaiseksi viimeisen kisansa SIC Racing Teamin Moto2-pyörällä tulevana viikonloppuna, kun MotoGP-kauden viimeinen osakilpailu järjestetään Espanjan Valenciassa.

Malesialaistalli tiedotti jo elokuun lopussa, että ensi kaudella Tuulen korvaa Malesian oma tähti, 20-vuotias Khairul Idham Pawi.

Tuuli aloitti kuluvan kauden ratamoottoripyöräilyn supersport-luokan MM-sarjassa, jossa hän sijoittui neljästi yhdeksän joukkoon viidessä osakilpailussa.

SIC-talli huomasi suomalaisen vahvat näytöt ja pestasi hänet lajin kuninkuussarjan Moto2-luokkaan kauden viidenteen osakilpailuun Ranskaan.

SIC-tallin Moto2-kuskina kaudella 2018 piti toimia Hafizh Syahrinin, joka kuitenkin loikkasi kauden kynnyksellä MotoGP-luokkaan. Hänen paikkaajakseen talli pestasi entisen kuskinsa Zulfahmi Khairuddinin, joka oli suurissa vaikeuksissa kauden neljässä ensimmäisessä osakilpailussa.

Tähän tarpeeseen talli löysi Tuulen, joka on tehnyt Moto2-luokassa tasaista työtä. Hän on ajanut maaliin kahdeksassa osakilpailussa, joissa paras sijoitus on ollut Thaimaan 15:s ja heikoin avauskisan ja Espanjan Aragonin 22:s.

Tuulen alkutaival tallissa oli epäonninen, sillä hän kaatui rajusti kolmannen Moto2-kisansa Hollannin Assenin aika-ajoissa, minkä seurauksena häneltä amputoitiin pala vasemman käden nimettömästä.

Onnettomuuden vuoksi hän joutui jättämään väliin myös Saksan-osakilpailun, mutta palasi radalle Tsekissä ja oli heti 21:s.