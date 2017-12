Etelä-Karjalan laskettelukausi avattiin perjantaina Ruokolahden Freeskissä ja Joutsenon Myllymäessä Matti Veijalainen Vuosi sitten Pauli Sallinen (vas.) ja Frida Kallio olivat rinteessä ensimmäisten joukossa, kun Ruokolahden Freeski avasi laskukautensa ennätysaikaisin 3. joulukuuta.

Ruokolahden Freeskissä ja Joutsenon Myllymäessä lasketellaan jo täyttä päätä.

Myllymäen hiihtokeskuksen kahviorinne avattiin perjantaina kello 12. Freeskin laskettelukeskuksessa Tuomas Toiviainen palveli innokkaimpia laskijoita heti kymmeneltä.

— Ihan mukava väenpaljous. Avaus oli ilmeisen odotettu tapahtuma, Toiviainen toteaa.

Freeskissä avoinna ovat eturinne täydellä leveydellä sekä osa pikkuparkista, jossa on kolmen reilin laskulinja.

— Naruhissi ja vuokraamon viereinen lasten rinne avatuvat, kun keli vähän pakastaa alkuviikosta. Väistelemme nämä vesisateet.

Myllymäen kahviorinteeseen laskijoita kuljettavat ankkuri- ja naruhissi. Rinneyrittäjä Jyri Paunonen on nähnyt Myllymäessä kauden avajaisia vuosikaudet, mutta yhä edelleen avaus on merkkipäivä konkarillekin.

— Tämä on kaikin puolin hektistä aikaa. Teemme lyhyessä ajassa paljon kaikennäköisiä asioita. Saimme torstaina illalla kahdeksan aikaan selville, että pystymme avaamaan, Paunonen kertoo.

Luonnonlumi auttaa Ruokolahdella

Luonnonlunta on Ruokolahdella jonkin verran enemmän kuin Joutsenossa. Moni viime viikkojen sadealue, joka on tullut Lappeenrannassa ja Imatralla alas vetenä, on Äitsaari–Salosaari-seudulla tuiskuttanut lunta.

— Sikäli tilanne on poikkeuksellinen, että luonnonlunta on meillä varmaan lähes 40 senttiä, eikä se ole ihan höttöistä. Se on kiva ja auttaa, Toiviainen kertoo.

Freeskissä eniten lunta tarvitseva eturinne saatiin laskukuntoon jouluna käytännössä puolentoista–kahden vuorokauden lumetuksella, osin kiitos Saimaan sopivan kylmän veden.

Freeskin lumetustekniikkaa on täksi talveksi tehostettu, mikä on osoittautunut mainioksi ratkaisuksi.

— Uusimme pumppaamopään käytännössä ihan täysin. Saamme liikkeelle enemmän vettä ja kovemmalla paineella kuin ennen. Se näyttää toimivan hyvin, Toiviainen kertoo.

Leutojen pakkasten vuoksi myös Myllymäessä lumetusaika on jäänyt vähäiseksi, Paunosen arvion mukaan yhteensä alle kolmeen vuorokauteen.

Kahviorinteeseen on tykitetty neljä miljoonaa litraa vettä, hissilinjalle toinen mokoma.

— On suoranainen ihme, että näin vähillä pakkasilla olemme saaneet edes tämän yhden rinteen tällaiseen kuntoon. Alaosastaan se ei ole ihan paraatileveydessään, Paunonen kertoo.

Toiveissa valkoinen talvi

Viime talven pisin pakkasjakso Etelä-Karjalassa osui marraskuulle, jonka ansiosta laskettelukausi oli keskimääräistä pidempi. Freeski avasi tuolloin jopa ennätysaikaisin, 3. joulukuuta.

Suurta väenryntäystä ei kauden mittaan rinteissä kuitenkaan nähty, sillä luonnonlumipeite oli ohut, eikä innostanut ihmisiä ulkoliikuntaan.

Hiihtokeskusten rinteissä lunta riittää tykkien ansiosta joka tapauksessa. Toiviainen ja Paunonen toivovat, että maisema pysyy tänä talvena valkoisena kaikkialla muuallakin.

— Luonnonlumen määrä vaikuttaa tosi paljon siihen, miten laskettelijat lähtevät liikkeelle. Nyt Etelä-Karjalassa on kauttaaltaan lunta, joten mäenlasku kiinnostaa ihmisiä tosi paljon, Paunonen sanoo.

Paunonen toivoo, että sää sallii uusien rinteiden lumettamisen ja avaamisen Myllymäessä mahdollisimman pian.

Toiviaisen mukaan Freeskissä yksi tai kaksi uutta rinnettä voi avautua, kunhan lämpötila painuu vuorokaudeksi vähintään muutaman asteen pakkasen puolelle.

— Aika sukkelasti se siitä etenee. Tykit ovat jo paikallaan.

Myllymäen laskukauden avauspäivä on 2000-luvulla ollut perinteisesti joulukuun puolivälin tietämissä. Ennusteen mukaan laskupäiviä kertynee tällä kaudella noin 90, kun keskiarvo on noin sata.

— Alkutalvi ei ole ollut hääppöinen Etelä-Suomen hiihtokeskuksille, Paunonen toteaa.