Kokoomus saamassa kolme paikkaa europarlamenttiin, Heinäluoma ääniharava Lappeenrannassa ja Imatralla: Seuraa tästä päivittyvää tuloslaskentaa

Kokoomus näyttää nousevan europarlamenttivaalien suurimmaksi puolueeksi. Kun äänistä on laskettu yli 80 prosenttia, kokoomus on saamassa 20 prosenttia äänistä ja kolme paikkaa. SDP saisi kaksi paikkaa 15,2 prosentilla äänistä. Vihreille, keskustalle ja perussuomalaisille on myös tulossa kaksi paikkaa. Vasemmistoliitto ja RKP puolestaan ovat saamassa molemmat yhden paikan.

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä SDP on suurin puolue 21,5 prosenttia ja toiseksi suurin kokoomus 19,1 prosentilla. Kolmanneksi eniten äänistä on saamassa keskusta, 17,9 prosenttia. Eteläkarjalaisia ehdokkaita ei ennakkoäänien perusteella ole menossa läpi. Kaakon vaalipiirissä lähimpänä mepin paikkaa on Mikkelin Satu Taavitsainen (sd.), joka on varasijalla.

Kun äänistä on laskettu yli 80 prosenttia, Lappeenrannassa suosituimmat ehdokkaat ovat Eero Heinäluoma (sd.), Ville Niinistö (vihr.) ja Heidi Hautala (vihr.). Imatralla kolme eniten saanutta ovat puolestaan Heinäluoma, Miapetra Kumpula-Natri (sd.) ja Niinistö.

Eurovaalien äänestysprosentti oli 42,7 prosettia, mikä on enemmän kuin edellisvaaleissa. Reilut 21 prosenttia äänioikeutetuista antoi äänensä ennakkoon.

Tämän hetkisten tulosten perusteella europarlamenttiin menossa ovat Sirpa Pietikäinen (kok.), Eero Heinäluoma (sd.), Mauri Pekkarinen (kesk.), Ville Niinistö (vihr.), Laura Huhtasaari (ps.), Henna Virkkunen (kok.), Miapetra Kumpula-Natri (sd.), Elsi Katainen (kesk.), Heidi Hautala (vihr.), Teuvo Hakkarainen (ps.), Silvia Modig (vas.), Petri Sarvamaa (kok.), ja Nils Torvalds (rkp).

Juttu päivittyy tuloslaskelman edetessä.