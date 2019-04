Kaakkois-Suomen vaalipiirissä annettiin eduskuntavaalien yhteydessä 144 871 hyväksyttyä ja 1579 hylättyä ääntä.

— Mitään sellaisia muutoksia ei tarkastuslaskennassa näytä tulevan, jotka muuttaisivat ehdokkaiden järjestystä. Näytti siltä, että kunnissa oli hyvin pitkälti sama linja äänten hyväksymisessä ja hylkäämisessä kuin vaalipiirilautakunnassa eikä sitä kautta tullut kuin yksittäisiä muutaman äänen eroja. Hylättyjen äänten lukumäärä on arvioni mukaan tavallista pienempi, kertoo Kaakkois-Suomen vaalipiirilautakunnan sihteeri Juha Ruuth.

Selkeitä protestiääniä annettiin näissäkin vaaleissa.

— Niitä annettiin muun muassa Aku Ankalle, Kekkoselle, Väyryselle, James Bondille ja Lennu-koiralle. Tyhjiä lippuja ja numeron paikalle vedettyjä viivoja oli myös jonkin verran. Muutama taidokas piirustuskin lipuista löytyi, mutta myös vähemmän taiteellisia tuotoksia ja aina myös lippuun liimattuja kuvia.

Leimaamattomia lippuja ja epäselvällä käsialalla tehtyjä numeroita oli Ruuthin arvion mukaan tavallista vähemmän.

— Ilmeisesti moni oli äänestänyt erehdyksessä jonkin isomman vaalipiirin ehdokasta, koska lipuissa oli suurempia numeroita kuin oman vaalipiirimme ehdokkailla oli.

Numeroista on saatava selvää

Ruuthia ihmetyttää, mikä saa ihmiset tekemään äänestyslappuihin hylkäämiseen johtavia merkintöjä.

— Mikä saa äänestäjän menemään äänestyspaikalle ja näkemään suurenkin vaivan sen eteen, että saa piirrettyä tai liimattua äänestyslippuun jonkin kuvan tai muut terveiset, jotka jäävät vain muutaman ääntenlaskijan nähtäväksi?

Harmillisimpia ovat ne tilanteet, joissa ääni joudutaan hylkäämään vaalitoimitsijan virheen takia.

— Lippuja jää aina leimaamatta, mutta nyt niitä oli ehkä tavallista vähemmän. Ennakkoäänten joukossa on myös sellaisia, joissa esimerkiksi toimitsija on unohtanut allekirjoitukset lähetekirjeestä. Yleensä tällainen ääni jätetään jo kunnassa huomioon ottamatta eikä se tule lainkaan vaalipiirilautakunnalle. Tällaisten lukumäärästä meillä ei siis ole tietoa.

Ikävää on myös se, jos joudutaan hylkäämään ääni sen takia, ettei äänestäjä kovasta yrityksestä huolimatta saa paperille tunnistettavaa numeroa.

— Vaalipiirilautakunta pyrkii olemaan tällaisissa tapauksissa ymmärtäväinen, mutta äänestäjän tahto lipusta on kuitenkin aina saatava varmuudella selville ja siksi näitä epäselviä ääniä joudutaan joka vaaleissa hylkäämään jonkin verran. Avustajan käyttäminen voisi monissa tapauksissa olla tarpeen, mutta kaikki eivät halua muiden näkevän, ketä he äänestävät.

Katja Juurikko Harmillisimpia ovat Juha Ruuthin mukaan ne tilanteet, joissa ääni joudutaan hylkäämään vaalitoimitsijan virheen takia. — Lippuja jää aina leimaamatta, mutta nyt niitä oli ehkä tavallista vähemmän. Arkistokuva.

Kirjaamisvirheitä korjattiin

Kaakkois-Suomen vaalipiirilautakunnan tarkistuslaskennassa ei jouduttu tekemään olennaisia korjauksia ehdokkaiden äänimääriin.

Lautakunnan mukaan joitakin kirjaamisvirheitä kuitenkin korjattiin.

Lisää ääniä saivat muun muassa läpi menneet ruokolahtelainen Suna Kymäläinen (sd.), 74 ääntä, ja lappeenrantalainen Jukka Kopra (kok.), 36 ääntä.

Vastaavasti ääniä menettivät muun muassa Luka Ekala (pp.), 74 ääntä, ja läpi mennyt Ville Kaunisto (kok.), 36 ääntä. Yksittäisiä muutaman äänen muutoksia tuli usealle ehdokkaalle.

Vaalipiiri sai sunnuntaina illalla kasvaneesta ennakkoäänten määrästä huolimatta ennakkoäänten laskennan valmiiksi jo ennen iltakahdeksaa.

Tulosten tallentaminen vei kuitenkin aikaa sen verran, että kaikki Kaakkois-Suomen ennakkoäänet saatiin järjestelmään kello 20.20.

Lappeenrannassa hylättiin

kymmenen ennakkoääntä

Lappeenrannassa eduskuntavaaleissa annetuista 39 160:sta äänestä hylättiin 238 ääntä.

Suuresta osasta ääniä hylkäyspäätöksen teki Mikkelissä toimiva Kaakkois-Suomen vaalipiirilautakunta, mutta kymmenen ääntä päätettiin hylätä jo ennakkoäänestyksessä Lappeenrannan keskusvaalilautakunnassa. Hyväksyttyjä ennakkoääniä annettiin 22 293 kappaletta.



Lappeenrannan keskusvaalilautakunnan sihteeri Raija Tokkola kertoo, että seitsemässä tapauksessa hylkäys johtui puutteellisista äänestysasiakirjoista. Ennakkoon annetussa äänessä asiakirja on puutteellinen, jos lähetekirjeestä puuttuu joko äänestäjän tai vaalivirkailijan allekirjoitus.



Tokkolan mukaan vaalivirkailijan puuttuva allekirjoitus ei ole johtanut äänen hylkäämiseen, vaan allekirjoitus on tarvittaessa haettu jälkikäteen, koska äänen vastaanottanut virkailija selviää järjestelmästä. Äänestäjien allekirjoituksia ei sen sijaan ole lähdetty jälkijättöisesti hakemaan.

— Jotain häslinkiä voi tulla, että äänestäjän allekirjoitus jää saamatta. Äänestäjä on saattanut lähteä paikalta vaikka liian nopeasti. Kaikki on mahdollista, kun ihmiset tekevät asioita, Tokkola sanoo.

Tämän kevään eduskuntavaaleissa myös ensimmäistä kertaa käytössä olleesta ulkomaiden kirjeäänestyksestä jouduttiin puutteellisten allekirjoitusten takia hylkäämään Lappeenrannassa kolme ääntä.

Kirjeäänestys on ulkomailla asuvalle tai vaalien aikana oleskelevalle suomalaiselle tarkoitettu tapa äänestää. Kirjeitse lähetetty ääni täytyy olla kahden täysi-ikäisen todistajan allekirjoituksellaan todentama.

— Kahdesta puuttui äänestäjän allekirjoitus ja yhdestä todistajien allekirjoitukset, Tokkola sanoo.

Lappeenrantaan saapui kirjeääniä 52 kappaletta.

Väärään vaalipiiriin osoitettuja ääniä oli Lappeenrantaan eksynyt ennakkoäänestyksessä kaksi.

— Toiseen vaalipiiriin osoitettuja ääniä ei lähetellä edelleen vaalipiirirajojen yli, koska oletetaan, että lähetekirjeen virheellisesti osoittanut äänestäjä on myös virheellisesti äänestänyt väärän vaalipiirin ehdokasta, Tokkola sanoo.

Yksi laitoksesta annettu ääni hylättiin, koska keskusvaalilautakunnan viedessä ääntä rekisteriin, järjestelmä ilmoitti ettei kyseistä henkilöä löydy äänioikeusrekisteristä.

— Tässä tapauksessa kysymys on todennäköisesti siitä, että äänestäjä ei ole Suomen kansalainen, Tokkola sanoo.

Eduskuntavaalien 2019

hylätyt äänet Lappeenrannassa

Kimpinen 31 ääntä (0,6% annetuista äänistä alueella).

Leiri 35 (0,8%).

Sammonlahti 14 (0,3%).

Ruoholampi 15 (0,4%).

Voisalmi 17 (0,5%).

Kaukas 18 (0,7%).

Lauritsala 12 (1,1%).

Hakali 15 (0,7%).

Pontus 11 (0,6%)

Myllymäki 9 (0,5%).

Mäntylä 10 (0,7%).

Korkea-aho 2 (0,5).

Ylämaa 3 (0,4%).

Kasukkala 2 (0,4%).

Nuijamaa 3, (0,7%).

Ravattila 1 (0,3%).

Joutseno 15 (0,8%).

Pulp 8 (1,0%).

Honkalahti 6 (0,6%).

Korvenkylä 11 (0,9%)

Lähde: vaalit.fi