Kolmen ennakkoäänestyspäivän jälkeen vilkkainta Ruokolahdella, hiljaisinta Lemillä

Kolmen ennakkoäänestyspäivän jälkeen Etelä-Karjalassa on vilkkaimmin äänestetty Ruokolahdella, jossa 23,8 prosenttia äänioikeutetuista on käynyt uurnilla. Äänestäjiä on ollut yksi vaille tuhat.

Hiljaisinta eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä on ollut Lemillä, jossa 15,2 prosenttia on äänestänyt.

Tilanne Etelä-Karjalan kunnissa perjantain jälkeen:

Imatra 20,8 prosenttia (4554 äänestäjää)

Lappeenranta 18,4 (10567)

Lemi 15,2 (361)

Luumäki 17,0 (653)

Parikkala 17,8 (745)

Rautjärvi 16,9 (483)

Ruokolahti 23,8 (999)

Savitaipale 19,1 (559)

Taipalsaari 17,7 (647)

Koko vaalipiirin äänestysprosentti oli perjantain jälkeen 17,9. Katso vaalipiirin kuntien tilanne täältä.

Ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin 9. huhtikuuta saakka. Varsinaista vaalipäivää vietetään sunnuntaina 14. huhtikuuta.