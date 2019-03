Etelä-Karjalan väestö ikääntyy ja syntyvyys vähenee. Millä keinoilla maakuntaan saadaan lisää elinvoimaa?

— Tärkein asia on työllisyyden parantaminen ja olemassa olevien koulutuspaikkojen säilyminen. Meidän on varmistettava ammattikoulu-, ammattikorkeakoulu- sekä yliopistotasoisen koulutuksen säilyminen Etelä-Karjalassa. Koulutuspaikkojen määrää ei saa laskea. Tarvitsemme lisää yrityksiä ja työpaikkoja. Se on ainut keino, jolla voimme pysyä koko maan kehityksessä mukana. Yritysten perustamisen ja kasvamisen on oltava mahdollisimman helppoa. Myös turvallinen ympäristö, terveet koulut ja saavutettavat terveyspalvelut ovat tärkeitä asioita silloin, kun lapsiperheet miettivät, mihin haluavat asettua asumaan. Täällä pitää olla hyvä elää.