Eduskuntavaaleja edeltävät viikot ovat vapaaehtoistyön kulta-aikaa. Ehdokkaiden tiimeissä ahertaa monenlaisia tekijöitä. Osa on itsekin mukana politiikassa, osa on muuten sen ulkopuolella.

Miksi teet vaalityötä vapaaehtoisena?

Emil Segerman:

”Olen saanut tutustua uusiin ihmisiin”

— Uskon näiden ihmisten pystyvän tekemään Suomesta paremman. En lähtisi tekemään vapaaehtoistyötä, jos en pystyisi allekirjoittamaan asioita. Saan itse kokemusta, ja on kivaa olla ihmisten kanssa tekemisissä. Tietenkin hienoa on jo pelkästään se, että saa tutustua uusiin ihmisiin. En tuntenut Dingiä aiemmin henkilökohtaisella tasolla. Meillä oli yhteisiä tuttuja, ja hän pyysi koulun kautta apua. Huomasin, että hänen ja minun arvoni kohtaavat.

— Olen tehnyt asioita laidasta laitaan. Olen ständeillyt, jakanut flaijereita ja auttanut mainoksien kuvaamisessa. Olen myös pyrkinyt henkisesti tukemaan Dingiä. Ensi sunnuntai vähän jännittää. Jännitys on osa sitä, mikä tässä on hienoa.

Leena Kaijansinkko:

”Vaalitoiminta sytyttää minut aina”

Minna Mänttäri Leena Kaijansinkko kiertää kampanjoimassa Ari Torniaisen (kesk.) puolesta.

— Olen tehnyt aika paljon tällaista vapaaehtoistyötä, ja se on niin mielenkiintoista. Kun on koko elämänsä tottunut auttamaan ja tukemaan, ei osaa eläkkeelläkään levätä laakereilla. Siitä tulee voimaa itselle. Vaalitoiminta sytyttää aina, vaikken ole enää itse ehdolla.

— Olen ollut mukana melkein joka päivä. Yhtenä päivänä ajoimme varmaan 800 kilometriä. Olen ollut mukana baareissa, kahvia tarjoamassa ja jakanut materiaalia. On ihanaa, kun voi kohdata ihmisiä, kuunnella, ottaa vastaan purkauksia ja iloja. Muustakin keskustellaan kuin politiikasta. Vaalien tulos jännittää. Olen lähdössä Kroatiaan ja seuraan tilannetta nettiyhteydellä.

Marika Huttunen:

”Paras palkinto on hyvä äänimäärä”

Minna Mänttäri Marika Huttunen tekee vapaaehtoistyötä Virpi Junttilan (vihr.) vaalikampanjassa.

— Tutustuin Virpiin Lappeenrannan länsialueen kouluverkkoasioihin liittyen. Kun hän loppuvuodesta ehdotti, että tulisin mukaan, ei tarvinnut pitkään miettiä. Tietysti piti ajatella sitä, millä panoksella ehtii osallistumaan. Vaalityössä on ajoittain hektisiä vaiheita, välillä on rauhallisempaa.

— Olen tehnyt projektisuunnittelua yhdessä muiden kanssa, sillä itselläni on projektipäällikkötausta. Olemme järjestäneet mainontaa ja miettineet sisältöasioita yhdessä. Olen tehnyt suunnittelu- ja organisointityötä puhelimitse sekä koneen ääressä ja myös jakanut esitteitä. Paras palkinto työstä on hyvä äänimäärä Virpille. Myös uusiin ihmisiin tutustuminen on ollut mukavaa.

Johanna Thomander-Tiainen:

”Keskustelut ovat hurjan antoisia”

Minna Mänttäri Johanna Thomander-Tiainen on mukana Anneli Kiljusen (sd.) vaalikampanjassa.

— Kaipaan nykyiseen politiikkaan muutosta. Työskentelen vanhusten hoitajana, ja itselleni tärkeimpinä asioina pidän sosiaali- ja terveyspalveluita. Anneli edustaa aidosti samoja arvoja kuin minäkin. Ennen vaalikierroksia teimme materiaalia Annelin kanssa. Sitä kuvattiin työpaikallani tehostetun palveluasumisen yksikössä.

— Pyrin olemaan mukana vaalikierroksilla silloin kun pääsen, mutta työ rajoittaa osallistumista arkipäivisin. Olen mukana viikonloppuisin ja joinakin iltoina. Eilen illalla olin makkaranpaistossa. Minusta on kiva nähdä ihmisiä, ja on ollut hurjan antoisaa päästä keskustelemaan asioista, jotka itseänikin askarruttavat.

Markku Papinniemi:

”Telttailu on olennaisen tärkeää”

Kai Skyttä Markku Papinniemi on mukana Ilpo Heltimoisen (ps.) kampanjassa. Kuva on arkistosta.

— Olen tehnyt puolueen eteen jo vuosia työtä, hyvän asian puolesta. Miksei sitä voisi tehdä vähän enemmän? Yhteiseen pottiin yritetään tehdä töitä mahdollisimman paljon. Minulla eläkeläisenä on aikaakin enemmän kuin jollakulla työssä käyvällä.

— Meillä Lappeenrannassa telttailu eli ihmisten kanssa oleminen on olennaisen tärkeää. Sitä on kehitetty ja opetettu muille. Kaikki on hiottu niin, että asiat toimivat kuin junan vessa. Olen ilolla mukana lähes jokaisessa tapahtumassa, ja aika paljon olen siellä puhepuolella. Hoidamme myös paikkakuntia, joissa ei ole niin paljon persuja. Vuoden alusta on auton mittariin tullut 6 300 kilometriä, eikä minulla paljon muita ajoja ole.