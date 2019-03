Ehdokashaastattelu: Juha Rantakaulion mielestä turvapaikanhakijoita ei pidä kouluttaa — "Paperittomat pitää saada kiireesti ulos maasta"

Etelä-Karjalan väestö ikääntyy ja syntyvyys vähenee. Millä keinoilla maakuntaan saadaan lisää elinvoimaa?

— Etelä-Karjalassa pitää olla työtä, koska siitä kaikki lähtee. Ensimmäinen ehto on se, että nykyistä teollisuutta ei siirretä eikä lahjoiteta meiltä ulkomaille. Siinä on tehty virhe aikaisemmin, ja siitä kaikki työllisyyden ongelmat johtuvat. Kaikki ongelmat liittyvät nimenomaan siihen, että maakunnasta on menetetty työpaikat ja toimeentulon mahdollisuudet. Työ ja toimeentulo ovat ensisijaisia asioita, mutta maakunnassa pitää olla myös harrastusmahdollisuuksia. Miksi esimerkiksi Muukon haulikkorata yritetään ajaa alas?