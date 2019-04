Ruokolahti hipoo Etelä-Karjalan ennätystä — Katso tästä kuntien tilanne ennen eduskuntavaalien viimeistä ennakkoäänestyspäivää

Ruokolahdella on äänestetty ennakkoon vilkkaimmin Etelä-Karjalassa. Ruokolahdella on päästy kuudessä päivässä lähes samaan ennakkoäänestystulokseen kuin neljä vuotta sitten seitsemänä päivänä.

38,3 prosenttia ruokolahtelaisista äänioikeutetuista on käynyt uurnilla maanantaihin mennessä, kun edellisissä eduskuntavaaleissa koko ennakkoäänestyksen prosentti oli Ruokolahdella 38,9.

Se oli myös Etelä-Karjalan kuntien korkein prosentti vuoden 2015 vaaleissa.

Näiden vaalien laiskimmat äänestäjät löytyvät toistaiseksi Lemiltä, jossa prosentti on 24,3.

Vaalipiirin ykkösenä jatkaa Puumala 39,7 prosentilla ja perää pitää Kotka 21, 4 prosentilla.

Koko vaalipiiristä 29,3 prosenttia on käyttänyt äänioikeuttaan maanantain jälkeen. Vilkkain äänestyspäivä on ollut viime viikon torstai, jolloin äänestäjiä on ollut yli 23 000. Myös keskiviikko ja tämä päivä eli maanantai ovat vetäneet yli 22 000 äänestäjää uurnille.

Tilanne Etelä-Karjalassa ennen viimeistä ennakkoäänestyspäivää:

Imatra 32,7 (7149)

Lappeenranta 29,6 (17009)

Lemi 24,3 (575)

Luumäki 28,9 (1111)

Parikkala 30,2 (1261)

Rautjärvi 29,8 (852)

Ruokolahti 38,3 (1610)

Savitaipale 31,6 (926)

Taipalsaari 28,3 (1036)

Katso vaalipiirin kaikkien kuntien tilanne täältä.

Ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin 9. huhtikuuta saakka. Varsinaista vaalipäivää vietetään sunnuntaina 14. huhtikuuta.