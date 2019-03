Etelä-Karjalan väestö ikääntyy ja syntyvyys vähenee. Millä keinoilla maakuntaan saadaan lisää elinvoimaa?

— Iso ja tärkeä kysymys. Olisin valmis kehittelemään joitain porkkanoita, jotta syntyvyys saadaan nousuun. Kyseeseen voisi tulla jonkinlainen vauva-raha, vaikkapa 2000 euroa. Rahapula voi olla yksi jarru lasten teolle. Lapsilisiä voisi myös korottaa. Elinkeinoelämän elvyttämistä tarvitaan niin, että täällä valmistuvat opiskelijat voisivat myös työllistyä täällä.

Mainitse kolme keinoa, joilla ilmastonmuutoksen torjuntaan voidaan vaikuttaa?

— Tehtaat saastuttavat valtavasti. Jospa tehtaat siirtyisivät kotimaiseen energiaan. Esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaa pitäisi saada suurten tehtaiden käyttövoimaksi. Hiilinielut ovat yksi ongelma. Metsien istuttaminen esimerkiksi vaikkapa Afrikan puuttomille alueille voisi auttaa. Suomalaiset ovat jo siellä mukana. Karjatalouden tuotanto on yksi tärkeä kysymys, sillä lihan syöntiä voisi vähentää ja siirtyä enemmän kasvisruokaan.

Millä tavoin maahanmuuttajien kotouttamista voidaan edistää?

— Maahanmuuttajille pitää ensin opettaa kieltä, lainsäädäntöä, kulttuuria, naisten kunnioittamista ja sen jälkeen mahdollisimman nopeasti työelämään mukaan. Ilmaista rahaa ei ole. Tämä on vaikea kysymys, kaikki eivät ole täällä oikealla asemalla. Maahanmuuttajaperheistä on pidettävä huolta niin, että perheet pysyvät koossa.

Suomi ja erityisesti Etelä-Karjala on kärsinyt Ukrainan kriisin vuoksi Venäjälle asetetuista pakotteista ja Venäjän vastapakotteista EU-maille. Pitäisikö Suomen ja Venäjän kahdenkeskistä yhteistyötä tiivistää?

— Kaikenlainen yhteistyö venäläisten kanssa on meille karjalaisille hyödyksi niin elinkeinoelämässä kuin matkailussakin. Venäläiset ovat mahdollisuus Etelä-Karjalalle. Luulen, että sillä on jo nyt suuri vaikutus talouteemme. Viisumivapauden aika ei ole nyt.

Koulutuksesta on tällä vaalikaudella leikattu satoja miljoonia euroja. Millaiseen koulutukseen pitäisi jatkossa keskittää lisää rahoitusta.

— Oppisopimuskoulutus on tärkeä. Sen avulla ihmisiä voidaan uudelleen kouluttaa ja saada kisällitöiden kautta uusia ammattilaisia eri aloille. Se auttaa löytämään uuden ammatin myös aikuisiällä ja kehittää omia taitojaan. Kaikki koulutus on hyödyllistä. Lääkäreitä pitää kouluttaa lisää.

Pitäisikö suomalaisten maksaa nykyistä enemmän veroja, jos tällä veronkorotuksella rahoitettaisiin vanhusten palveluja?

— Jos muuta keinoa asian hoitamiseksi ei ole, silloin veroja on korotettava. Nämä asiat pitää hoitaa, sillä nämä ihmiset ovat aikansa Suomea palvelleet. He kaipaavat inhimillistä hyvää hoitoa. Nykytilanne on häpeätahra sivistysvaltiossa.

Ketä ihailet?

— Ihailen ja kunnioita edelleen Timo Soinia ja hänen sitkeyttään. Ihmettelen sitä vihaa, jota hänen päälleen on laitettu. Tutustuin häneen, kun hän oli vasta 16-vuotias ja tuli mukaan SMP:n toimintaan.

Etelä-Saimaa esittelee vaalisarjassa eteläkarjalaiset ehdokkaat. Ehdokkaiden ajatuksiin voi tutustua lisää Etelä-Saimaan vaalikoneessa.

Marja-Leena Leppänen

Sininen Tulevaisuus

70-vuotias

Avoliitossa, kaksi aikuista tytärtä ja kolme lastenlasta.

merkantti/yrittäjä, eläkkeellä

Harrastaa laskettelua ja hiihtämistä, laulaa karaokea ja lukee

Miksi lähdit politiikkaan?

— Ihan vain lähdin parantamaan maailmaa niin, että kaikilla olisi hyvä olla ja elää tasavertaisesti.