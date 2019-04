Ruokolahden liikuntahallin aulatiloissa on riittänyt vipinää tasaisesti koko päivän ajalle. Perinteisesti Etelä-Karjalan aktiivisimmat äänestäjät olivat kärkisijalla myös ennakkoäänissä.

Ruokolahtelainen Aki Arpiainen oli valmistautunut äänestyspäivään huolellisesti. Vaalikoneet oli tehty, television vaalipaneelit seurattu ja ehdokkaiden vaalikojuillakin käyty. Viimeksi eilen, lauantaina, Arpiainen oli jututtanut useampaakin kansanedustajaksi pyrkivää. Hankalaksi silti meni.

— Kyllä se vasta kopissa syntyi, kertoi Arpiainen äänestyspäätöksestään.

Äänioikeuttaan sunnuntaina Ruokolahden liikuntahallilla käyttänyt Arpiainen tiesi jo ennalta puolueen, mutta jäi punnitsemaan lopullista valintaa kahden ehdokkaan välillä. Lopulta vaakakuppi kallistui sellaisen henkilön puoleen, jonka ajatukset tuntuivat omimmilta.

Äänestäminen vaalipäivänä on perinne

Ruokolahdella liki puolet äänioikeutetuista äänesti jo ennakkoon. Arpiaiselle äänestäminen varsinaisena vaalipäivänä on eräänlainen perinne.

Muita rutiineja päivään ei silti kuulu. Äänestyksen jälkeen Arpiainen aikoi suunnata poikansa kanssa lenkille. Myöskään tulosten jännittämisellä Arpiainen ei menetä yöuniaan.

— Saatan katsoa tulokset vasta aamulla, Arpiainen hymyilee.

Saatan katsoa tulokset vasta aamulla. — Aki Arpiainen

Arpiainen muistelee käyttäneensä äänioikeuttaan lähes jokaisissa vaaleissa täysi-ikäisyytensä jälkeen. Hän kokee, että mahdollisuuksia äänestämiseen suomalaisilla riittää, jos niihin vain haluaa tarttua.

— On kotiäänestystäkin ja myös ulkomailla voi äänestää, Arpiainen listaa.

Muutos on mahdollinen

Arpiainen on ollut äänestämisensä kanssa vuosien varrella hyvin puolueuskollinen. Muutaman kerran on ääni saattanut livahtaa toiseenkin leiriin, mutta arvomaailmassa ei silloinkaan ole isoa loikkaa tapahtunut. Valinta on tuolloin tehty ennen kaikkea henkilön perusteella.

Nyt Arpiainen odottaa vaalien tuovan muutosta. Hän harmittelee sitä, että puheenjohtajatentit televisiossa lipesivät vaalikamppailun loppua kohden yksityiskohtiin.

— Meni pipertelyn asteelle. Esimerkiksi ilmastonmuutosta käsiteltiin paljon.

Arpiainen olisi halunnut kuulla enemmän siitä, miten puolueiden loputtomat vaalilupaukset aiotaan rahoittaa. Hän pohtii, tehtiinkö niitä jälleen jälkipolvien maksettavaksi.

Mari Pajari Ruokolahdella äänestettiin liikuntahallin aulatiloissa.

Äänestys jatkuu iltakahdeksaan asti

Ruokolahdella äänestäminen tapahtui tänä vuonna tiiviimmässä tilassa kuin edellisissä vaaleissa. Vaalihuoneisto oli liikuntahallin aulatiloissa. Tasaisena virtana soljunut äänestäjien joukko oli jaettu aakkosittain kahteen eri linjaan, mikä esti ruuhkan syntymistä.

Vilkkain hetki Ruokolahdella oli nähty kello yhdentoista jälkeen. Vaalitoimitsija Mirja Henttonen arvioi väkimäärän olevan aavistuksen maltillisempi kuin edellisissä vaaleissa.

— Ehkä ei ihan 99 prosenttiin ylletä, Henttonen nauraa viitaten eukkokunnan perinteisesti aktiiviseen äänestämiseen.

Ruokolahti pitää ennakkoäänestyksen jälkeen kärkipaikkaa Etelä-Karjalan aktiivisimpana äänestyskuntana. Ennakkoon antoi äänensä peräti 47,2 prosenttia ruokolahtelaisista äänioikeutetuista.

Äänestäminen jatkuu liikuntahallilla kuten muissakin äänestyspaikoissa iltakahdeksaan saakka. Varsinaisena vaalipäivänä äänestämässä voi käydä vain kotikuntansa uurnilla.