Jari Karhu lähtee keskustan listoilta EU-vaaleihin — keskustalle jo toinen ehdokas Lappeenrannasta

Lappeenrantalainen yrittäjä Jari Karhu on lähdössä eurovaaleihin keskustan listoilta. Keskustan puoluehallitus nimesi Karhun puolueen ehdokkaaksi.

Karhun lisäksi ehdolla on myös lappeenrantalainen ympäristötekniikan opiskelija Juho Kekäläinen.

Karhu on keskustan valtuutettu ja kaupunkikehityslautakunnan varapuheenjohtaja. Karhu pyrki ehdolle myös eduskuntavaaleihin, mutta ei tuolloin mahtunut listalle.

Karhu on 55-vuotias yrittäjä ja insinööri. Hänellä on kolme aikuista lasta. Hänen puolisonsa on hoiva-alan yrittäjä.

Karhu on aikoinaan perustanut Lappeenrantaan Etelä-Karjalan Mittauskeskuksen, mutta on jo myynyt liiketoiminnat uudelle yrittäjälle. Hän on edelleen mukana pienosakkaana. Maanviljelijänä Karhu on työskennellyt 20 vuotta ja tuntiopettajana ammattikorkeakoulussa 16 vuotta.

Karhu sanoo, että vaaliteemat liittyvät EU:n tukirahoihin ja ilmastopolitiikkaan.

— EU-tukimenettelyihin on saatava pitkäjänteisyyttä ja aluekehitysrahat on turvattava jatkossakin. Lisäksi ilmastopolitiikka on kaikkien yhteinen asia ja siitä pitää myös sopia yhdessä.

Karhu sanoo, että Suomea on pidetty monissa asioissa EU:n mallimaana.

— Myös muiden valtioiden on pidettävä kiinni sovituista asioista.

Keskusta on julkaissut 12 ehdokasta 26.5. pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin. Puolue voi asettaa yhteensä 20 ehdokasta.

Lopullinen lista valmistuu 18. huhtikuuta mennessä.