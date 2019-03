Kaakkois-Suomen viiden suurimman puolueen piirijärjestöissä uskotaan parempaan menestykseen eduskuntavaaleissa kuin mitä Kaakon Viestinnän tilaama puolueiden kannatusmittaus enteilee.



Keskustan Karjalan piirin toiminnanjohtaja Matti Kuittinen ei sanojensa mukaan ”purematta niele” kyselyn tulosta, jonka mukaan keskustan edustajamäärä putoaisi viidestä kolmeen.

— Näkisin, että noissa luvuissa ei olla Kaakkois-Suomessa, Kuittinen sanoo.



Kuittinen arvelee, että äänestäjien epävarmuutta lisäävät hallituksen ja soten kaatuminen.



Kannatuskysely on tehty helmikuun viimeisellä viikolla. Tuolloin 35 prosenttia vastanneista ei osannut sanoa, mitä puoluetta äänestäisi.

— Epävarmojen osuus on valtakunnallisestikin kyselytutkimuksissa suuri. Trendinä on yleisesti se, että iso joukko empii vielä, ketä äänestää. Olemme pääministeripuolue, ja moni, joka on ollut keskustaan päin kallellaan, miettii nyt koko vaalikautta, Kuittinen pohtii.



Äänestäjien epävarmuus näkyy Kuittisen mukaan myös vaalikentillä.

— Ihmisten parissa näkyy, että vaalikampanjat alkavat vasta nyt tiivistyä ja vaalit kiinnostaa ihmisiä. Nyt laitamme kirivaihteen päälle.