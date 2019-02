Ehdokashaastattelu: Ding Ma haluaa lapsille tasa-arvoiset mahdollisuudet käydä peruskoulua — ”Opinto-ohjausta tarvitaan eri vaiheissa”

Etelä-Karjalan väestö ikääntyy ja syntyvyys laskee. Millä keinoilla maakuntaan saadaan lisää elinvoimaa?

— Alueen vahvuus on kansainvälinen yliopisto, joka tuo tänne nuoria maakunnan ulkopuolelta. Kysymys on, miten heidät saadaan jäämään, työllistymään ja perustamaan perheen. On tärkeää luoda turvallinen elinympäristö nuorille aikuisille, jotta he haluavat perustaa perheen täällä. On myös tärkeää kannustaa yrittäjyyteen. Julkisen sektorin täytyy mahdollistaa kokeilukulttuuri ja rohkaista innovoimaan. Alueella pitäisi olla hyvät tukimahdollisuudet kasvuhakuisille yrityksille. Yhteistyötä pitää tehdä yli maakuntien rajojen, EU-tasolla sekä Aasian ja Venäjän kanssa.