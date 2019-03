Valtaosa ehdokkaista rajoittaisi venäläisten kiinteistökauppoja — ”Strategisten kohteiden kohdalla harkintaa tehdään jo”

Eniten ymmärrystä kiinteistökauppoihin on kokoomuksessa ja vihreissä.

Valtaosa vaalipiirin kansanedustajaehdokkaista rajoittaisi venäläisten kiinteistökauppoja.

Tämä ilmenee Etelä-Saimaan vaalikoneen vastauksista. Kun vaalikoneessa esitetään väittämä venäläisten kiinteistökauppoja Kaakkois-Suomessa on rajoitettava, samaa mieltä oli 72 prosenttia vastanneista ehdokkaista.

Eri mieltä väittämän kanssa oli 20 prosenttia vastanneista. Loput kahdeksan prosenttia ei osannut vastata väittämään.

Vaalikoneeseen oli tässä vaiheessa vastannut 122 kaikkiaan 179 ehdokkaasta.

Uusi laki vahvistettiin viime viikolla

Lainsäädäntöä on jo osittain kiristetty.

Viime viikolla eduskunta hyväksyi lakipaketin, jonka mukaan venäläisten ja muiden EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten on anottava puolustusministeriöltä erikseen lupa kiinteistöjen ostamiseen.

Tavoitteena on puuttua kiinteistöomistukseen, joka vaarantaa kansallista turvallisuutta.

Väkevimmin kiinteistöjen myyntiä venäläisille vastustavat perussuomalaiset ehdokkaat. Tyrmäys on täydellinen, sillä 100 prosenttia perussuomalaisista rajoittaisi kiinteistökauppoja naapurimaan kansalaisten kanssa.

Myös keskustan, sinisten ja SDP:n joukossa on kovin vähän ymmärrystä. Keskustalaisista kiinteistökauppoja venäläisten kanssa rajoittaisi 85 prosenttia, sinisistä 82 prosenttia ja demareista 77 prosenttia.

"On oltava valveutunut"

Eniten ymmärrystä kaupankäyntiin on vihreissä ja kokoomuksessa. Tosin kokoomuslaiset haluavat suojata strategiset kohteet.

— Kaakkois-Suomi on strategisesti erityinen alue. Kauppakohteiden strateginen merkitys tulee arvioida nykyistä tarkemmin, kokoomuksen Lea Sairanen sanoo.

Samankaltainen viesti tulee myös vihreiden suunnasta.

— Venäläisten kiinteistökauppojen suhteen on oltava valveutunut. Tavallisten asukkaiden kiinteistökauppojen suhteen ongelmia ei yleensä ole, mutta jos kyse on valtiolle tärkeistä kohteista, on käytettävä suurta harkintaa, Virpi Junttila sanoo.

Ei aluepolitiikkaa, vaan kansallinen päätös

Lisää poimintoja vaalikoneen kommenttiosiosta:

— En lähtisi tekemään kysymyksestä aluepoliittista vaan tämän tason ratkaisuiden täytyy olla kansallisia päätöksiä. ETA-alueen ulkopuolisten tahojen oikeutta ostaa Suomesta kiinteistöjä sekä maa-alueita strategisesti tärkeiltä paikoilta on syytä tarkastella kriittisesti. Ulkolaisten matkailijoiden merkitys maakunnassa on merkittävä kaupan, palveluiden kuin myös rakentamisen alalla.

Heidi Vättö (vas.), Lappeenranta.

— Venäläisten kiinteistökauppoja ei viime vuosina ole tehty kovinkaan runsaasti Kaakkois-Suomessa. Kiinteistökauppojen rajoittamista tulee harkita, jos tuleva kehitys tuo mukanaan arvaamattomia ongelmia.

Antti Taipale (kd), Lappeenranta

— Venäläisten rahaliikenne on tiukentuneen finanssivalvonnan myötä jo tarkassa valvonnassa. Lisärajoitus tyrehdyttää investointi-innokkuutta Suomeen. Strategisten kohteiden kohdalla harkintaa tehdään jo ja se on syytä säilyttää.

Ding Ma (kok.), Lappeenranta

— Ei suomalaisetkaan saa ostaa Venäjältä kiinteistöjä, ainoastaan vuokrata.

Päivi Sivenius (ps.), Rautjärvi