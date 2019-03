Moni halusi kätellä ja jututtaa perussuomalaisten puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa, joka vieraili perussuomalaisten vaalitilaisuudessa Lappeenrannan Oleksilla sunnuntaina aamupäivällä.

Äänestäjät kysyivät Halla-aholta kantaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen, verotukseen, vaaliliittoihin, Ottawan miinakieltosopimukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden (sote) uudistamiseen.

Mika Strandén Äänestäjät kysyivät Halla-aholta kantaa esimerkiksi verotukseen, ilmastonmuutokseen sekä pienituloisten tilanteen parantamiseksi.

Halla-ahon mukaan Suomen ei olisi pitänyt liittyä Ottawan sopimukseen, vaaliliitot eivät ole kannattavia sellaisten liikkeiden kanssa, joilla ei ole juurikaan kannatusta. Halla-aho on myös huolissaan siitä, miten esimerkiksi sähkön ja liikenteen kustannusten nousu iskee köyhiin eläkeläisiin.

Mikä on perussuomalaisten malli sote-palveluiden uudistamiseksi?

— Minun mielestäni on vähän kummallista, että jokaisen puolueen pitäisi keksiä pyörä uudelleen ja kaivaa valmis sote-malli. Tietenkään puolueilla ei sellaista ole. Yhdymme yleiseen näkemykseen, että kunnilla ei ole enää rahkeita selvitä niistä velvoitteista, joita niillä on, koska Suomi on muuttunut niin heterogeeniseksi väestörakenteeltaan. Niin sanottua hartioiden leventämistä kyllä tarvitaan. Se voi tarkoittaa kuntayhtymiä, maakuntia, Halla-aho sanoi.

Halla-ahon mukaan perusterveydenhuollon liian vähäiset resurssit ovat ongelma, joka aiheuttaa sen, että ihminen ei saa hoitoa terveyskeskuksesta silloin, kun hän hoitoa tarvitsee.

— Tarvitaan lisää rahaa. Julkisen rahankäytön prioriteetit on pantava uusiksi. Ei olla köyhiä eikä kipeitä silloin, kun puhutaan maahanmuuton kaltaisesta kohteesta, mutta kaikessa muussa venytetään penniä.

Puheessaan Halla-aho sanoi, että perussuomalaisten mielestä julkista rahaa pitää käyttää Suomen omien kansalaisten palveluihin, vanhustenhoitoon, koulutukseen ja turvallisuuteen, eikä maahanmuuttajaväestön elättämiseen.

Puolueen periaate on, että julkisessa taloudessa pitää jatkossa elää suu säkkiä myöten ja pysäyttää velkaantuminen.

Ilmasto- ja veropolitiikan pitää Halla-ahon mukaan olla sellaista, että yrityksillä on myös jatkossa edellytykset menestyä ja työllistää Suomessa ja maksaa sellaista palkkaa, jolla Suomessa pystyy elämään.

Vaaliteltoilla

Perussuomalaiset Lappeenrannan Oleksilla.

Puheita pitivät puheenjohtaja Jussi Halla-aho sekä vaalipiirin kansanedustajaehdokkaat.

Yleisöä noin sata.

Tarjolla: Grillimakkaraa, karkkeja, kahvia, mehua, vaalimateriaalia.