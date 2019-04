Kysyimme lappeenrantalaisilta nuorilta, aikovatko he äänestää eduskuntavaaleissa

Kysyimme nuorilta, ovatko he kiinnostuneita politiikasta ja mitä mieltä he ovat äänioikeudesta.

OTTO VALTONEN

”Jokaisella äänellä on merkitystä”

— Kävin äänestämässä, koska olen kiinnostunut politiikasta ja pidän äänestämistä tärkeänä. Jokaisella äänellä on merkitystä. Ei ollut ihan helppoa löytää ehdokasta, koska en osaa sijoittaa itseäni esimerkiksi oikeisto—vasemmisto akselille. Tein paljon vaalikoneita ja tutkin ehdokkaita. Löysin ehdokkaan, joka on minun tyyppiseni.

— Politiikka on mielenkiintoista, koska siinä vaikutetaan yhteiskunnallisiin asioihin. Nuoria pitäisi saada nykyistä enemmän politiikkaan mukaan. Arvostan politiikkojen työtä, vaikka he joutuvat kokemaan paljon vihapuhetta ja heidän epäonnistumisiaan nostetaan mediassa esiin. Kävimme lukion kanssa tutustumassa eduskuntaan. Kun käveli eduskunnassa ja näki päättäjiä, arvostukseni nousi. Ehkä itsekin haluaisin joskus kansanedustajaksi.

Mika Strandén Lappeenrannan lyseon lukion opiskelija Ella Tapanainen menee sunnuntaina äänestämään.

ELLA TAPANAINEN

”Äänestäminen on kansalaisvelvollisuus”

— Mielestäni äänestäminen on kansalaisvelvollisuus. Koen, ettei demokratia toimi, jos ihmiset eivät äänestä. Menen sunnuntaina äänestämään. Minulla ei ole kovin vahvoja poliittisia mielipiteitä, joten on ollut haastavaa löytää ehdokasta. Ainakin puolueen tiedän jo.

— Kaverini ovat aika innokkaita näiden vaalien suhteen. Olemme puhuneet paljon siitä, ketä äänestää ja minkä takia. Lukiossa yhteiskuntaopin tunneilla on käyty läpi asioita, mutta kun ajattelee, miten vähän nuoret äänestävät, se ei ehkä ole toiminut. Äänestämisen kynnyksestä pitää tehdä matala. Nuoret varmaan ajattelevat, että heillä pitää olla tiettyjä mielipiteitä. Vaalikoneet ovat helppo keino saada selville, mihin suuntaan oma ääni kannattaisi osoittaa.

Kai Skyttä Jami Peuhkuri on kiinnostunut kaikesta politiikkaan liittyvästä.

JAMI PEUHKURI

”Voisin joskus pyrkiä kaupunginvaltuustoon”

— Päätimme kavereiden kanssa, että lähdemme porukalla äänestämään vaalipäivänä. Vanhuksista suurin osa äänestää ehdokkaita, jotka ovat heille tuttuja ja turvallisia. Nuorten pitäisi äänestäessään miettiä, että kansanedustajat päättävät meidänkin asioista. Pitäisi katsoa, kuka on omalle asialle paras. Ehdokas on vielä hakusessa, minulla on kolme vaihtoehtoa.

— Olen pienestä lähtien ollut oppilaskunnissa ja kaikessa, joka on edes vähän politiikkaan liittyvää. Olemme kavereiden kanssa puhuneet siitä, että käymme äänestämässä ja vertailleet mielipiteitä maahanmuutosta ja ilmastonmuutoksesta. Luulen, että voisin joskus pyrkiä kaupunginvaltuustoon, kunhan vähän kasvan ja opin asioita.

Kai Skyttä Ville Haimila ei ole vielä päättänyt ehdokastaan.

VILLE HAIMILA

”Jos ei äänestä, on turha marista”

— En ole äänestänyt vielä. Menen sunnuntaina. Äänestän pääasiassa siksi, että meidän mutsi sanoi, että jos ei äänestä, on turha marista. Ehdokas on vielä vähän auki. Monet ehdokkaat ajavat asioita, jotka kiinnostavat minua, mutta puolueiden ideologiat saattavat olla ristiriidassa minun ideologiani kanssa.

— Pitäisi enemmän tuoda politiikka lähemmäs nuoria. Olen epävarma, koska kaikki ehdokkaat tuntuvat niin etäisiltä. Aiheetkin ovat sellaisia, että puhutaan joko lasten koulutuksesta tai vanhusten hoivasta. Ei ole pistänyt silmään asioita, jotka olisivat nuorille ajankohtaisia. Asiat pitäisi esittää niin, että nuoretkin jaksavat kuunnella.