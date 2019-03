Ehdokashaastattelu: Anneli Kiljunen: ”Oman puolueeni pitää olla hallituksessa ja pääministeripuolue”

Etelä-Karjalan väestö ikääntyy ja syntyvyys vähenee. Millä keinoilla maakuntaan saadaan lisää elinvoimaa?

— Pitää tehdä enemmän asioita yhdessä. Tärkein tehtävä on parantaa nuorten mahdollisuuksia jäädä maakuntaan, eli parantaa työllisyyttä. Maakunnassa pitää entistä enemmän hyödyntää huippuyliopistoa sekä muita oppilaitoksia ja niissä olevia osaajia sekä tutkimus- ja kehittämistyötä ja jalkauttaa ne osaksi elinkeinotoimintaa. Pitää saada uusia yrityksiä ja työpaikkoja, jotta nuorilla on mahdollisuus jäädä tänne. On tärkeää, että muutkin palvelut toimivat: varhaiskasvatus, koulutus, ympäristö ja harrastukset.