Kaakon Viestinnän vaalikone on ollut huippusuosittu kevään aikana, ja käyttötahti on kiihtynyt vaalien lähestymisen ja ennakkoäänestyksen myötä. Vaalikonetta on käytetty jo lähes 92 000 kertaa.

Vaalikoneessa ehdokkaat ovat ottaneet kantaa muun muassa siihen pitäisikö vakaviin rikoksiin Suomessa syyllistynyt ulkomaalainen pitää karkottaa lähtömaahan, pitääkö viinien ja väkevien alkoholijuomien myynti vähittäiskaupoissa sallia, tarvitaanko kouluissa tiukempaa kuria, onko yksityisten terveyspalveluiden lisääntyminen hyvä asia ja pitääkö poliisien määrää lisätä.

Kaakon Viestinnän lehtien lisäksi sama Kaakkois-Suomen vaalipiirin vaalikone on käytössä Imatralaisen ja Lappeenrannan Uutisten nettisivuilla.

Vaalikoneen voit tehdä tämän jutun alla.

