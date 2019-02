Ehdokashaastattelu: Maiju Hölsä turvaisi metsien hiilinielut ja kymppiluokan — ”On arvovalinta, mihin rahat käytetään”

Etelä-Karjalan väestö ikääntyy ja syntyvyys vähenee. Millä keinoilla maakuntaan saadaan lisää elinvoimaa?

— Syntyvyyttä parantaisi esimerkiksi lapsiperhemyönteinen perhepolitiikka, jota kristillisdemokraatit on ajanut. Myös koulutuspaikkojen säilyminen Etelä-Karjalassa on ensisijaisen tärkeää maakunnan elinvoiman kannalta. Alueelle pitää saada lisää ammattitaitoista työvoimaa jatkossakin. Maakunnan elinvoiman kannalta on tärkeää myös se, että panostetaan tutkimukseen ja kehitykseen alueellamme ja saadaan uusia innovaatioita tuotteistettua. Tietenkin hyvät peruspalvelut, yrityspalvelut ja liikenneyhteydet pitää säilyttää ja kehittää niitä. Oppilaitosten ja elinkeinoelämän pitäisi tehdä tiivistä yhteistyötä. Myös maatilayritysten jatkuvuus on saatava turvattua.