Ehdokashaastattelu: Timo Mykrä haluaa panostuksia etenkin ammatilliseen koulutukseen: ”Se on aina katse tulevaan, kun ihmisiä koulutetaan”

Etelä-Karjalan väestö ikääntyy ja syntyvyys vähenee. Millä keinoilla maakuntaan saadaan lisää elinvoimaa?

— Etelä-Karjalaan on ennen kaikkea saatava lisää työpaikkoja. Se on itsestään selvä asia, sillä muuten maakunnan väkilukua ei saada kasvuun. Näkisin, että uudet työpaikat tulevat jatkossa pieniin ja keskisuuriin teollisuusalan yrityksiin. Etelä-Karjalassa on kyllä paljon suuria työnantajia, mutta niissä suunta on sellainen, että väkeä työnnetään ennemminkin ovista ulos, sen sijaan, että uutta henkilökuntaa otettaisiin sisään.